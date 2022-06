I DANAS MESTMIČNO OBLAČNO I SPARNO VREME! Na jugu Srbije mogući pljuskvi i nepogode!

U sredu toplo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj oblaka koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, pre svega na zapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale.

Pritisak oko normale. Minimalna temperaturaod 14°C do 19°C, a maksimalna od 29°C na severu do 32°C na jugu i istoku Srbije. Uveče i unoći ka četvrtku naoblačenje na severu Srbije može uzrokovati lokalno jače pljuskove poVojvodini. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

