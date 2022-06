I DO 20.000 DINARA ZA DRANGULIJE ZA PLAŽU! Dobro se preračunajte pre odlaska na more - Ove stavke će vas koštati PAPRENO

Letnja sezona je počela i mnogi građani su pohrlili u kupovinu letnje opreme za plažu bilo da se odmaraju na moru, jezeru ili reci.

Računica je pokazala da troškovi letnje opreme, od naočara, preko kupaćih kostima, peškira i ostalih gedžeta, iziskuju najmanje 6.000 dinara po osobi, dok oprema za četvoročlanu porodicu može da košta i kao polovina letnjeg aranžmana, pa ide i do 20.000 dinara.

Kako u prodavnicama stoje stvari, muški i ženski letnji kupaći kostimi mogu naći po ceni između 1.000 i 5.000 dinara, japanke koštaju od 300 pa do 1.300, dok se asure za plažu, prostirke, suncobran i torbe mogu pazariti za 3.500 dinara u onoj najjeftinijoj varijanti, dok u najskupljoj idu i do 9.000 dinara.

Modni detalji

Za devojke i žene uz jednodelni ili dvodelni kupaći kostim idu i modni detalji poput ogrtača za plažu, haljina, marama, šnala ili šešira, čija ukupna cena, u najmanju ruku, iznosi do 3.700 dinara, ali one sa dubljim džepom svakako mogu iskeširati i više za skuplje brendove.

Što se tiče muškaraca, njihova oprema za leto je na kraćem spisku. Pored kupaćeg kostima ili šorca, neophodne su im naočare za sunce koje se mogu naći za 1.000 dinara ili šešir koji košta već od 500.

Međutim, ono što je neophodno i muškarcima i ženama su peškiri za plažu koji koštaju od 500 dinara pa naviše, zavisno od kvaliteta.

Ukoliko na uživanje pokraj vode idete porodično sa decom, onda vam je spisak opreme duži. Deci koja ne znaju da plivaju je potrebna oprema koja košta od 600 do 3.000 dinara ili se svaki komad može kupiti posebno.

Tako naočare za plivanje koštaju od 500 pa do 1.000 dinara, peraja oko 1.000, a prsluk za plivanje oko 1.800 dinara. Za najmlađe koji vole da uživaju na površini vode potrebna je guma za održavanje na vodi koja, u zavisnosti od oblika i veličine, košta od 300 do 1.000 dinara.

Cenovnik opreme za plažu

ženski kupaći kostimi od 1.000 do 5.000 muški kupaći od 1.000 dečji kupaći od 500 do 2.000 naočare za sunce od 1.000 prostirke i peškiri za plažu od 500 do 2.000 suncobran od 1.200 do 3.000 papuče od 300 do 1.300 haljine za plažu 1.000-3.000 šešir od 500 do 3.000 guma za plivanje od 300 do 1.000 mišići od 300 do 500 bazen za bebe 350-500 kreme za sunčanje od 700 do 2.000 rashladna torba 700 ručni frižider 1.900 igračke za pesak 1.000 dušek od 1.800 do 3.000 oprema za plivanje od 600 do 3.000 lopta na naduvavanje 200 čepići za uši 999 sredstva protiv komaraca od 500 do 1.500 * Cene su u dinarima