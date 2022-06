HRVATI PRISVOJILI I KOSOVSKU BITKU: Tvrde da je knez Lazar bio na hrvatskoj strani, a srpski vitezovi među Osmanlijama - LUDILO MOZGA

U potrazi za velikim istorijskim bitkama svog naroda i „kopanju“ po naučnim dokumentima, hrvatski „naučnici“ otkrili su da i Кosovska bitka iz 1389. godine „pripada njima“. I ne samo to, „hrvatska vojska, koju je predvodio kralj Tvrtko protiv Murata, redovno je tukla brojniju tursku vojsku“.

Ali ni to nije sve. Najavljeno je i objavljivanje knjige "Bitka za Кosovo, 1389: albanski mit" u kojoj se opisuje sukob između sultana Murata Prvog i Albanca viteza Miloša (Millos Кopiliq, Obilić prim aut.).

Hrvatski istoričari otišli su toliko daleko da sada tvrde i da su se na godišnjicu Kosovske bitke oglasila zvona crkve Notr Dam u Parizu za hrvatsku pobedu!

Kako tvrde Hrvati, dana 15. juna 1389. godine odigrala se jedna od velikih bitaka između Hrvata i Osmanlija na Kosovu polju. Na hrvatskoj strani bila je vojska kralja Raške, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorja Stipana Tvrtka I. Kotromanića (potomak značajne hrvatske porodice Šubića) koju je predvodio vojvoda Hrvatsko-dalmatinski Vladko Vuković (moguće Hrvoje Vukčić Hrvatinić), hrvatski krstaški vitezovi Ivanovci pod vođstvom vranskog priora, hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog bana Ivana od Paližne i jedinice mačvanskog bana Ivana od Hrvata (Ivaniša Horvata), kao i albanske i srpske čete Tvrtkovih vazala (uključujući četu srpskog kneza Lazara) i manji broj međunarodnih snaga – Grka, Mađara, Moldavaca, Poljaka i Čeha, ukupno 40.000 do 70.000 vojnika. Tursku vojsku predvodili su sultan Murat I i njegovi sinovi Bajazit i Jakub.

Prema njihovim "izvorima" na strani Turaka je bilo ukupno oko 60.000 do 140.000 vojnika. Sam sultan i njegov sin Jakov (prema nekim pričama oba sina) su poginuli tokom bitke. Jedan deo Srba i srpskog plemstva nisu bili hrvatski vazali, već su bili u vazalnom odnosu prema Turcima, pa su ratovali na turskoj strani. Hrvatska vojska je profesionalno i rutinski izvela bitku, desetkovala turske snage i odnela veliku pobedu.

Hrvatski prekaljeni vitez Nikola (Miloš) iz porodice Kobilića iz okoline Turopolja, Ivanovac, tokom bitke sa svojih dvanaest iskusnih i uvežbanih vitezova prišao je dovoljno blizu da ubije sultana – da ga ubije – stigao je do Muratovog šatora, zarivši mu mač niz grlo i krilo, junački je ubio osmanskog sultana Murata I”.

Po prijemu vesti o ovoj velikoj hrvatskoj pobedi nad Osmanlijama na Kosovu polju, koju je hrišćanskoj Evropi preneo bosanski kralj Tvrtko, u Parizu su zazvonila zvona Gospine crkve u čast velike pobede hrišćanske vojske nad Turcima. U ovoj nesumnjivo velikoj i veličanstvenoj, ali nažalost ne odlučujućoj bitnoj pobedi hrvatske hrišćanske vojske i njenih vazala protiv Turaka, na hrvatskoj strani borio se Tvrtkov vazal, knez Lazar Hrebljanović, pod hrvatskom komandom, ali je ključna činjenica da je značajan deo srpskih velikaša bio turski vazal, pa ih je bilo mnogo na turskoj strani. Izvesno je da su se srpske snage na hrvatskoj strani i one na drugoj strani, turske, direktno suočile u žestokoj borbi, strasno želeći da dokažu svoj vazalni status.

Today Serbia celebrates Vidovdan (St Vitus day). #OTD in 1389, the Serbian army, led by Prince Lazar, was wiped out at the Battle of Kosovo, effectively starting 500 years of the Ottoman rule.

Kosovski boj, painted by Petar Lubarda pic.twitter.com/TAvvBIdfm7