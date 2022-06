OVI UREĐAJI GUTAJU STRUJU, A EVO KAKO DA IH KORISTITE DA BISTE UŠTEDELI: Ako ovo budete radili smanjićete račun i za trećinu

Postoji veliki broj kućnih uređaja koji troše mnogo struje: mašina za veš, mašina za sudove, bojler... Njihovo korišćenje nemoguće je izbeći, ali svakako postoji racionalniji način njihove upotrebe.

Jedan od načina za štednju na računima za električnu energiju jeste upotreba jeftinije tarife, odnosno noćne. Tokom noći cena struje je i 3 do 4 puta jeftinija.

Jeftina tarifa prvo se aktivira u centralnoj Srbiji u 22 sata i traje do 6 sati ujutru. Sat vremena kasnije jeftinije kilovate mogu da koriste Vojvođani od 23 časa, pa sve do 7 ujutru. A na područiju Beograda struja po jeftinoj tarifi počinje od ponoći pa sve do 8 časova ujutru.

Nije nepoznato da uključivanjem veš mašine samo noću, možemo značajno da smanjimo potrošnju struje. Uvek kada govorimo o veš mašini i mašini za sudove, savet je isti. Nemojte da ih uključujete dokle god nisu dupke pune, i ako je moguće za to birajte kasnije sate i noćnu tarifu. Ovi uređaji koriste istu količinu električne energije nevezano za količinu prljavih stvari i suđa u njima.

Bojler je još jedan od uređaja koji može da se uključuje noću. Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite jeftiniju tarifu i da njime vodu zagrevate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrevanja što dovodi do veće potrošnje struje. Ako ste sami ili vas je samo dvoje, bojler je najbolje uključivati samo noću kada je struja jeftinija. To isto važi i za veš mašine.

Kod porodica koje imaju više članova čest je slučaj da se svakodnevno pripremaju obroci, pored toga što to oduzima dosta vremena, podrazumeva i veliku potrošnju struje. Jedna od mogućnosti kako da uštedite prilikom kuvanja jeste da obroke pripremite uveče, i ujutru ih stavite na pečenje ili kuvanje dok još traje jeftinija tarifa.

Kada koristite rernu ključno je da izbegavate njeno otvaranje tokom pečenja, još jedna od mogćnosti je pogodnost koju nude svi moderni uređaji, pa tako i rerna, iskoristite i pecite dva jela u njoj. Time štedite i vreme i struju. Ranije je isključite i ostavite jelo da se dopeče na toploti dok se rerna hladi.

Možda je suvislo da se ističe, ali ušteda na gašenju sijalica za sobom je i više nego značajna. Takođe se preporučuje da se iste zamene sa štedljivim LED sijalicama.

Kada govorimo o ringlama i kuvanju hrane na njima, ključna stvar je da veličina šerpe odgovara i velični ringle, da se bespotrebna energija ne bi rasipala, šerpe koje imaju deblje dno, čuvaju energiju jer se hrana u njima brže sprema.

