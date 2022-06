SNAŽNA GRMLJAVINA DIGLA BEOGRAĐANE NA NOGE - NOĆAS NIJE BILO SNA! Meteorolozi izdali NOVO UPOZORENJE, tutnjaće i dalje

Lokalno se očekuje pojava sugradice i grada.

Jaka grmljavina prekinula je san stanovnicima Beograda. U prestonici je počelo da grmi malo pre 4 sata, a s obzirom na najnovije upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) ona će se tokom jutra premeštati u ostatatak zemlje.

- Oblačna zona koja će rano ujutro na severu i zapadu Srbije uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom i kratkotrajno jak vetar, tokom jutra i prepodneva će se premeštati ka centralnim, istočnim i južnim krajevima - navodi se u upozorenju za područje Srbije na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, koje je objavljeno u 4 sata a koje je na snazi do 8 sati.

Pored upozorenja, objavljena je nešto kasnije i najava, u kojoj se napominje da je lokalno moguće pojava sugradice i grada:

- Na području Bačke, Srema, Banata, Kolubarskog i Šumadijskog okruga, kao i na teritoriji Beograda, intenzivni pljuskovi sa grmljavinom i pojačanim vetrom u zoni pljuska, a lokalno se očekuje i pojava sugradice i grada.

Kako je izjavio meteorolog Đorđe Đurić, danas će biti biti uslova za obilnije pljuskove i grmljavinske oluje. Do kraja ove sedmice neka vam pri ruci budu i suncobrani i kišobrani. U prvoj polovini sledeće sedmice biće vrelo, temperatura ponegde i preko 35 stepeni, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

- U četvrtak rano ujutro i tokom dela prepodneva u Vojvodini, na severoistoku i istoku Srbije biće uslova i za grmljavinske nepogode sa olujnim vetrom, gradom i obilnijim pljuskovima, pri čemu bi lokalno za nekoliko sati moglo da padne od 20 do 40 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više - najavljuje uz napomenu da su mogući pljuskovi i grmljavina i na području Beograda:

- Na širem području lokalno biće uslova i za obilnije padavine, uz slabljenje i prestanak padavina tokom prepodneva i razvedravanje tokom poslepodneva.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 25 do 30, u Beogradu do 26 stepeni, a očekuje se i veoma sparno vreme.

- U petak će u većem delu Srbije biti sunčano i toplo vreme, samo ponegde na jugu i jugozapadu posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C.

- U subotu u većem delu Srbije biće promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar.

- U nedelju na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, u južnim i centralnim predelima ujutro i pre podne ponedge sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 26 do 32°C, u Beogradu do 30 - napisao je o prilikama do kraja tekuće nedelje.

Dodaje da će od ponedeljka do srede biti sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature od 32 do 36, u Beogradu do 35 stepeni, a očekuju se i veoma tople noći.

Sredinom sledeće nedelje mogući su osveženje i naoblačenje sa kišom.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature u Srbiji za kraj juna od 25 do 30°C, vidimo da će one do kraja ove sedmice biti uglavnom oko prosečnih vrednosti, dok će u prvoj polovini sledeće sedmice biti više i za 7 stepeni - ističe Đurić.