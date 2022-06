UPALITE SVEĆU BEZ ODLASKA NA GROBLJE! ĐUKIĆ: Digitalna transformacija u službi građana

Shvatajući značaj digitalizacije u sadašnjem trenutku, v.d. direktora JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, Vladan Đukić je pokrenuo formiranje Centra za digitalnu transformaciju u sklopu preduzeća, koji vredno radi na projektu veb portala za objavljivanje elektronskih čitulja.

Ovaj portal će u potpunosti biti prilagođen mobilnim telefonima, a od postojećih će se razlikovati po tome što će sadržati i geolokaciju grobnih mesta, za lakšu orijentaciju pri poseti grobljima. Kao pokretač ideje e-čitulja i durgih projekata digitalizacije v.d. dirketora Vladan Đukić, koji je ove ideje dalje razvio sa svojim timom saradnika, ističe da je jedan od motiva bilo veliko interesovanje samih građana koji žive van Beograda, a posebno naših sunarodnika iz dijaspore, koji zbog pandemije i drugih razloga nisu mogli da dolaze na groblja, ali su istovremeno želeli odaju poštovanje svojim preminulim srodnicima, brinući se o njihovim poslednjim počivalištima.

Kako naglašava v.d. direktora Đukić, veb portal E -čitulja će omogućiti građanima da na mejl dobiju link koji mogu da podele (sms, mejl, Viber, Fejsbuk i dr.) i na taj način obaveste rođake i prijatelje o gubitku najmilijih, zakazanom pomenu i sl.

- Ovi linkovi, kao i najave pomena ili objavljivanje omaža čuvaće se trajno, kao znak sećanja na živote i dela preminulih. U projekat će biti uključeno deset grobalja koja su trenutno u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, ali se istovremeno radi i na povezivanju i saradnji sa javnim komunlanim pogrebnim preduzećima na nivou lokalnih samouprava iz cele Srbije, u smislu objavljivanja e-čitulja na najposećenijim medijskim portalima - navodi Đukić.

- Prednost ovog portala za sugrađane, koji žive van Beograda, kao i onih iz dijaspore biće mogućnost da obaveste rodbinu i prijatelje o gubitku najmilijih ili zakazanom pomenu, ili da se informišu o ovim događajima, uključujući i trajno čuvanje uspomene na život i delo preminulih u formi pomenutog linka. Pored ovoga, građani će moći da naruče cvetne aranžmane koji će biti isporučeni na sahranu, pomen ili grobno mesto, zatim paljenje lampiona/sveća u njihovo ime, kao i ugovaranje najrazličitijih usluga bez dolaska na groblje - obajašnjava Đukić.

SAVREMENE TEHNOLOGIJE ZA LAKŠE SANALAŽENJE NA GROBLJIMA

- Posebno bih naglasio da JKP "Pogrebne usluge" Beograd radi na velkom projektu mapiranja svih grobnih mesta na grobljima u svojoj nadležnosti i izradi aplikacije koja će omogućiti brzo pronalaženje grobnih mesta preminulih, što će za sugrađane predstavljati veliko olakšanje, s obzirom na veličinu groblja u nadležnosti našeg preduzeća. Saradnik i izuzetna podrška JKP „Pogrebne usluge“ Beograd na ovom projektu je Republički Geodetski Zavod – istakao je je Đukić.

NOVO GROBLJE NA PUTU EVROPSKIH GROBALJA

V.d. direktora Vladan Đukić ističe da je Izvršni odobor Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope (Association of Significant Cemeteries of Europe – ASCE) na poslednjoj sednici odlučio da Beograd bude domaćin godišnje ASCE Konferencije za 2022. godinu, koja će se održati u periodu od 15 do 17. septembra 2022. godine. Beograd je odabran za domaćina ovog značajnog događaja u oštroj konkurenciji gradova kao što su Instanbul, Rim, Milano i Porto, navodi Đukić.



- Kako u toku prošle godine zbog pandemije, 20 godina od osnivanja ovog udruženja nije obeleženo kako dolikuje, ovogodišnja konferencija u Beogradu će predstavljati i neku vrstu obeležavanja ove značajne godišnjice - naglasio se Đukić.

Udruženje kulturno značajnih grobalja Evrope, osnovano je u Bolonji 2001. godine, a Novo groblje u Beogradu je članica ove organizacije još od 2004. godine, rame uz rame sa čuvenim evropskim grobljima kao što su Per la Šez-a u Parizu ili groblje Steljano iz Đenove. ASCE Konferencija svake godine privuče više od 100 stručnjaka, istoričara, istoričara umetnosti, umetnika, konzvervatora, turističkih radnika i drugih profesionalaca koji se brinu o istorijskim grobljima širom Evrope.

- S obzirom da je cilj ove organizacije očuvanje i predstavljanje značajnih evropskih groblja kao važnih delova evropske kulture, istorije gradova i naroda, njeno održavanje u Beogradu označava kurnu našeg rada na očuvanju evropskog materijalnog i nematrijalnog nasleđa, a predstavljaće i izuzetnu promociju kako za preduzeće, tako i za grad Beograd i Republiku - navodi Đukić.