VESIĆ NIJE MOGAO DA ZADRŽI SUZE! Kada je čuo priču o malom Aleksandru, rasplakao se u programu uživo: SRPČETU SA KOSOVA TREBA NAŠA POMOĆ! (VIDEO)

Mali Aleksandar Džavrić iz Brestovika, metohijskog sela kod Peći, ima pretužnu sudbinu. Mališan je bolestan, teško hoda, zaostaje u razvoju a njegovi roditelji do dana današnjeg od svog sinčića nisu čuli nijednu jedinu reč.

U jeku pritisaka na Srbe sa KiM, najave nove „Oluje“ i etničkog čišćenja Srba sa severa KiM, jedna porodica u selu Brestovik u opštini Peć ne odustaje od nade da će ostati na svom ognjištu. I ne treba dok im je dece! Aleksandar Džavrić, najmlađi član ove porodice, nažalost ima disharmoničan razvoj i cerebralnu paralizu.

Tokom „Novog vikend jutra“ sa Jovanom Jeremić, pušten je prilog o dečaku i njegovoj porodici. U akciju pomoći prikupljanja novca za pomoć dečaku uključio se i Goran Vesić, član Predsedništva SNS i donedavni zamenik gradonačelnik Beograda. On i Jovana Jeremić zajedno su iz studija TV Pink apelovali da se pomogne porodici, a tokom emitovanja priloga bilo je i suza.

Porodici Džavrić Albanci su praktično zabranili da rade, nemaju ništa, ne privređuju, palili su im kuće, ali porodica je ostala. Majka dečaka se porađala u Prištini, prevremeno, i samo zato što je rodila srpsko dete, ono nije stavljeno u inkubator.

Aleksandar je zbog toga zaostao u razvoju. Ne može da hoda, ne čuje, ne govori. Njemu bi u napretku mogao pomoći tretman matičnim ćelijama, koji bi zbog njegovog zdravstvenog stanja morao da obavi do kraja septembra 2022. godine.

Sredstva su mu potrebna za logopedske i defektološke tretmane, fizikalne i hidro terapije, senzornu stimulaciju, hiperbaričnu komoru, laboratorijske analize, genetsko testiranje, oftalmološke preglede kao i za putne troškove i smeštaj.

- Sa nedostatkom kiseonika i prevremeno rođenim plućima nije smešten u preko potreban inkubator u Prištini. Za njega nije bilo mesta iz nepoznatih razloga. Aleksandar danas ima velikih problema zbog toga – kaže otac Draško Džavrić koji, kao ni njegova supruga, nikada nije čuo glas svog sina.

Aleksandar se otežano kreće, ne čuje, ima slab imunitet, sklon je velikom broju alergija, pa mu je neophodna celodnevna pomoć i nega. Kažu da nesreća nikad ne dolazi sama – Draškova supruga Dijana težak je bubrežni bolesnik.

- Njoj pritisak stalno varira, tri puta nedeljno ide na dijalizu. Težak je život... – priča nam Draško.

Malo povratničko selo sa desetak srpskih porodica okruženo je novoizgrađenim albanskim kućama, pa je život veoma nesiguran i težak. Kada se posle pogroma albanskih ekstremista vratio u svoje rodno mesto, Draško je bio pun elana i želje da ovde stvori porodicu i domaćinstvo. Brinući o sinu ometenom u razvoju i bolesnoj supruzi, Draško je vezan za kuću.

- Život uopšte nije prijatan, ali ja sam ovde rođen, ovo je moje mesto, moja planina, livada, njiva... Ne znam dalje šta će da bude. Voleo bih da ostanem ovde, ali šta znam... Naša primanja su minimalna, živimo sa 30.000 dinara, sa dva bolesnika kojima trebaju terapija i lekovi. Šta da radimo, moramo da nastavimo da se borimo – priča nam Draško.

Dodaje da bi Aleksandru pomogla terapija matičnim ćelijama, za šta je potrebno oko devet miliona dinara.

- Ja taj novac sam ne mogu da sakupim – kaže Draško.

Sutra humanitarna izložba za Aleksandra

Vesić je, kaže, snažno potresen ovom pričom, a od sutra će u „Galeriji“ u Beogradu na vodi biti izloženo 65 slika, ilustracija iz Vesićeve „Knjige o Beogradu“. Sav prilog ide u Aleksandru Džavriću.

- Početna cena svake pojedinačne slike je 120.000 dinara i pozivam sve da licitiraju i kupe makar po jednu sliku. Na taj način mogli bismo da skupimo sav novac koji je potreban Aleksandru – kaže Vesić za „Novo vikend jutro“ sa Jovanom Jeremić.

Novac se, kaže, direktno uplaćuje na račun Aleksandrovog oca.

- Zahvalan sam fondaciji „Gnezdo“ koja je već mnogo uradila za našu decu. Znam da je puno muke i puno slučajeva, ali hajde da rešavamo problem po problem. Hajde da budemo humani i pomognemo u skladu sa svojim mogućnostima – kaže Vesić.

Očekuje se i pomoć predsednika Vučića

O ovom slučaju sam pre neki dan pričao i sa predsednikom Vučićem preko telefona. Pomenuo sam mu o čemu se radi i rekao je da će i on pomoć, kaže Vesić. Ističe da je siguran u pomoć predsednika. - Vučić je čovek koji vodi računa i koji je osetljiv na ovakve priče. Ja sam se maltene rasplakao dok sam gledao, a i on bi sigurno. To je ta ista generacija – kaže Vesić.