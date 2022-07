AKO IDETE NA LETOVANJE AUTO-PUTEM, OVO MORATE DA ZNATE: Objavljene informacije za sve putnike - evo šta je u pitanju

Policija pojačava kontrolu na Koridoru 10 zbog odlazaka na letovanje 2022. godine.

Panevropska saobraćajnica Koridor 10 najfrekventnija je tokom letnje sezone odmora, što slučaj i ovog leta. Pred prvi veliki turistički talas koji se očekuje policija saopštila da je pojačala kontrolu na ovoj deonici auto-puta. Patrole su stacionirane duž celog auto-puta na odmorištima, benzinskim stanicama i naplatnim rampama.

Ljudi već godinama unazad na letovanje idu ovom deonicom i navikli su na višečasovna čekanja na granici i naplatnim rampama kako bi stigli na planiranu destinaciju za letovanje. Ove godine u suret letnjoj sezoni 2022. godine policija će ljudima koji su pošli na odmor biti na raspolaganju duž celog Koridora 10. Iz policije je saopšteno da se to ove godine radi prvi put radi ove godine kako bi se putnicima koji idu na letovanje obezbedila sigurnost na putu kako bi stigli na letovanje.

"Vozači se najčešće žale na to što na deonici auto-puta od Niša do Dimitrovgrada, odnosno do graničnog prelaza Gradina, nema nijedne benzinske pumpe i nijednog parkirališta sa ugostiteljskim objektima gde bi mogli da naprave pauzu", kaže komandir SPI Pirot, major policije Dragan Adamović.

Policijski službenici raspoređeni su na stotinu lokacija na Koridoru 10. To se pokazalo kao efikasan potez države, jer se učesnici u saobraćaju osećaju bezbednije. Posebno oni koji na odmor na more idu preko turističkih agencija, autobusom, i koji su često na meti lopova.

"Navodi se da vodiču koji napravi pauzu na odmaralištima to dosta puno znači kako bi se vozač odmorio, ali se ljudi koji putuju na leotvanje bezbednije osećaju kada znaju da je to mesto sigurno, da ne postoji mogućnost krađe u autobusu. U svakom slučaju, oni vode računa da li se autobus parkirao na bezbedno mesto i na takav način su nam putnici apsolutno bezbedni", ističe Petar Knežević iz prevozničke agencije "Grand turs".

Ni putnici u tranzitu koji idu ili se vraćaju sa letovnaja i odmora nisu sasvim zaštićeni od lopova.

"Bez obzira na to da li su to naši državljani ili stranci, izvršioci ovih krivičnih dela dolaze i pokušavaju da iskoriste trenutak odmora ili nepažnje učesnika u saobraćaju. Koriste povoljan trenutak i oduzimaju ručni prtljag, torbice ili nešto slično, sve one predmete u kojima se može nalaziti novac i vrednosti. Drugi način, kada se ljudima koji tranzitiraju ukazuje na eventualni kvar vozila koji ne postoji, a zatim se ti ljudi, stranci uglavnom, vode u servise koji se nalaze duž Koridora 10 vrši se navodna popravka, a nakon toga vrši se naplata koja iznosi više, ponekad i više hiljada evra", ukazuje Dragan Bogosavac, pomoćnik načelnika Uprave policije Beograd.

Saopšteno je da je tokom letnje sezone 2021. godine kroz Srbiju prošlo više od četiri miliona vozila, odnosno trinaest i po miliona putnika. Policija je evidentirala 12 krivičnih dela, 40 odsto manje nego prethodnih godina. To je, kažu u policiji, rezultat pojačane kontrole koja je na Koridoru 10 uspostavljena prošle godine i koja će dota značiti svim ljudima koji budu išli na letovanje 2022. godine ovom saobraćajnicom. Međutim ove godine je ljude šokirala informacija o visokim cenama lekarskih usluga u letovalištima u Grčkoj.