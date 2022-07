DA LI ĆE BITI NOVE IMUNIZACIJE? Kon: Razmatranje o preporuci za petu dozu vakcine na jesen!

Član republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19, epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da bi na jesen mogla da se razmatra preporuka za petu dozu vakcine.

"To je na Nacionalnom komitetu za imunizaciju, koji bi to trebalo da prati. Ni Izrael, koji je ispred svih, nije još naveo petu dozu kao nešto što će administrirati gradjanima, a kod nas će to svakako ići sporije nego u Izraelu. Ali biće na dnevnom redu na jesen", rekao je Kon za današnji Kurir.

On je naveo da bi zbog zaraznosti aktuelnih varijanti korona virusa, praktično bila potrebna vakcinacija svaka tri meseca, ali da je "daleko realnije da se jednom godišnje obnavljaju busteri, ali ne za sve".

Govoreći o broju zaraženih u Srbiji, Kon je ocenio da ne sme biti iznenadjenje ako dodje do petocfrenog broja slučajeva, naglašavajući da je trenutno turistička sezona, a kada je u pitanju septembar i početak školske godine, objasnio je da djaci neće imati problema ako klinička slika bude kao i do sada.