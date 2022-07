TOPIĆE SE ASFALT, DANAS DO 38! Paklene temperature u celoj Srbiji, sutra 44 STEPENA - Na snazi 3 upozorenja i crveni meteo alarm!

U petak će u Srbiji biti jako toplo sa minimalnom temperaturom od 14°C do 23°C, a maksimalna od 36°C do 39°C.

U Srbiji će u petak biti pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 23°C, a maksimalna od 36°C do 39°C. Uveče suvo i vrlo toplo.

U Beogradu će u petak biti sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna do 38°C. Uveče suvo i vrlo toplo.

U Nišu će u petak biti sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 39°C.

U Užičkom regionu će u petak biti nakon relativno svežeg i prijatnog jutra, tokom dana sunčano i jaka vrućina. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 37°C do 39°C.

U Vojvodini će u petak biti pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 37°C do 39°C. Uveče suvo i vrlo toplo.

U Novom Sadu će u petak biti sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna oko 38°C. Uveče suvo.

U Subotici će u petak biti sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 38°C. Uveče suvo.

Upozorenje na visoke temperature na području Srbije:

- U poslednjoj dekadi jula na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak i subotu od 35 do 40 °S. Od nedelјe do srede u severnim, zapadnim i centralnim krajevima manji pad temperature, u većini mesta od 33 do 35 °S, na jugu i istoku do 37 °S. Krajem sedmice ponovo toplije - navodi se na zvaničnom sajtu RMHZ.

Upozorenje na visoke temperature na području Beograda:

- U poslednjoj dekadi jula na području Beograda veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak i subotu od 37 do 39 °S. Zatim manji pad temperature, od nedelјe do četvrtka od 33 do 36 °S, a krajem sedmice ponovo toplije - objavio je RHMZ.

Upozorenje za vodostaje:

- Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu) - upozorava RHMZ.

Upaljen crveni meteo alarm

Zbog ekstremno visokih temperatura danas je na teritoriji Srbije upaljen narandžasti i crveni meteo alarm.

Crveno upozorenje odnosi se na predeo Bačke, Banata, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije, a to znači da je vreme vrlo opasno.

Vreme narednih dana:

U subotu sunčano i velika vrućina, a temperature će ponegde dostizati 40°C. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 25°C, a maksimalna od 38°C do 41°C. Uveče suvo i vrlo toplo.

U nedelju i ponedeljak neznatno manja vrućina, za oko 5, 6 stepeni, ali i dalje iznad 30°C. U utorak i sredu ponovo velika vrućina, a u drugoj polovini iduće sedmice vrućina može malo da oslabi, prema današnjoj prognozi.