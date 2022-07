ZBOG SCENE NA PLAŽI U GRČKOJ ME JE BILO SRAMOTA ŠTO SAM IZ SRBIJE: Žena zgrožena ponašanjem porodice, izbila svađa!

Srpkinja opisala iskustvo sa plaže u Grčkoj zbog kojeg ju je, kako kaže, bilo sramota što je iz Srbije!

Iskustvo jedne Srpkinje s letovanja u Grčkoj izazvalao je lavinu reakcija. Ona je, naime, na plaži prisustvovala sceni koju je prepričala u jednoj Fejsbuk grupi, što je pokrenulo veliku polemiku u komentarima.

"Danas sam prisustvovala neverovatnoj sceni. Na plaži deda, baba, mlada mama i devojčica od četiri, pet godina. Pričaju srpski", započela je ona svoju priču u Fejsbuk grupi.

"Plivam, a u jednom trenutku devojčica kaže da joj se kaki. Deda preduzimljvo kopa rupu lopaticom u sitnom šljunku tik uz more koje zapljuskuju talasi. I kaže: 'Evo, kaki ovde, u rupu?!' Devojčica proba, ali ne može od talasa koji joj smetaju", nastavila je da prepričava ovaj nesvakidašnji događaj.

Onda na scenu stupa mama koja sedi na plaži desetak metara dalje, piše ova žena.

"I ona je iskopala rezervnu rupu. Zove dete, devojčica odlazi do nje, seda na rupu i posle nekoliko trenutaka ustane sa blaženim osmehom. Završila posao. Mama, mrtva hladna, zakopava dokazni materijal. Nonšalantno pali cigaretu, stavlja naočare, a pogled joj se gubi u daljinu. Sačuvaj Bože i sakloni. Sramota me što sam iz Srbije. Toliko", završila je svoju priču.

Očekivano, ova anegdota izazvala je gomilu reakcija koje su se neprestano nizale u komentarima ispod objave.

"Da, i ja sam viđala više puta ovakve stvari. Viđala sam i pijane klince da to rade na plaži posle noćnog provoda (od tada ne ležim na pesku). Na jednoj plaži u Sartiju vlasnik kafića pusti pse da vrše nuždu po plaži….Opušteno i on legne na pesak", podelila je jedna članica grupe.

"To što su uradili je nekulturno… Ali, nikad ne bih rekla da me je zbog toga sramota što sam iz Srbije. (Ne)kultura nema naciju, svako je individua za sebe", dodala je druga.

"Evo ja sam u Bugarskoj i mogu vam reći da smo u blagom šoku ponašanja dece Engleza, Bugara… dok roditelji sve to podržavaju i bodre. Neću iznositi detalje jer to nije u mom stilu, a ni razlog komentara. Tako da, prestanite više! Nekulturnih i primitivnih ljudi ima svuda. Moje lično mišljenje kad sve saberem i oduzmem je da se u gostima ponašamo tako da mogu samo da gledaju i uče od nas. Nažalost, to ih ne zanima", bilo je treće mišljenje.

"Ja sam se užasavala pre nekoliko godina kada sam videla da neke žene, (četrdesetak godina) sede u plićaku, sapunjaju i briju noge i prepone i seku nokte mrtve hladne naočigled svih nas. Život mi se ogadio", bilo je još jedno iskustvo.

"Mene je tako na Eviji bilo sramota…na plaži piše na srpskom 'Molimo vas, ne ostavljajte smeće'. Znači od raznih koji dolaze mi smo najgori", dodala je žena.

"Grci nisu ništa kulturniji, nažalost! Imam malo dete i svakako da nikad nisam ni pomislila da treba ni da piški na plaži, za to postoji toalet lokalnog restorana ili tako nešto, a kamoli da kaki, ali nekulturnog naroda ima svuda. Iznenadili biste se koliko su i druge nacije bahate, čak sam se ponekad osećala kao da mi preterujemo koliko pazimo na sve", mišljenje je jedne članice.

"Ta je još i dobra. U Nei Pori pre nekoliko dana, tata stavio dete da kaki u more. Baš sam bila besna... koja nekultura", glasilo je slično iskustvo.