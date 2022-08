AKO VAM TABLICE IMAJU SLOVA Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W USKORO ĆETE MOŽDA IMATI TROŠAK OD 8.000 DINARA! Evo gde vam piše do kada je rok!

Ko ima tablice s kvačicama moraće da ih menja na dan koji mu je upisan na saobraćajnoj dozvoli pod slovom H.

Rok trajanja registarskih tablica je neograničen, ne računajući one koje sadrže slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W, koje moraju da se menjaju čim im istekne registracija.

Jedan Beograđanin je doživeo neprijatno iznenađenje pri registraciji vozila, jer nije znao da ovog leta mora da zameni i tablicu.

Mislio je da će sve završiti brzo, da još ne mora da menja tablice, ali ga je dočekalo iznenađenje.

- Registracija mi je isticala početkom jula, a na njoj sam imao slovo Ć. Rečeno mi je da moram da zamenim tablice i saobraćajnu, te mi je to predstavilo dodatni trošak kom se nisam nadao. Sve ukupno me je izašlo 8.000 dinara. Sreća u nesreći je što su mi tu uslugu izvršili u samom centru za tehničke preglede, te nisam morao sam da se maltretiram sa uplatama po poštama. Međutim, u samoj policijskoj stanici u Zemunu proveo sam više od tri sata da bih tamo dobio nove tablice, jer su gužve svuda nesnosne - ispričao je on.

Ratomir Miladinović iz Centra za tehničke preglede za medije kaže da kod svih tablica koje nemaju kvačice ni slova W i Y, pravila ostaju ista.

- Oni svoje tablice ne moraju da menjaju, kao ni saobraćajnu dozvolu, ukoliko ne idu izvan Srbije. Ko putuje van Srbije dovoljno je da se zameni saobraćajna i da joj stoji da je trajanje beskonačno, iliti da pod slovom H na poslednjoj strani saobraćajne piše rok važenja 9999, što znači da je rok trajanja tablica neograničen - kaže Miladinović i navodi da svi oni koji imaju kvačice na tablicama, kao i slova Y i W, moraju tablice da promene onog datuma kada im ističe važenje saobraćajne.



- Tu je opet ključno polje pod slovom H, na kom se navodi da li se i kada tablica menja. Tu je jedino datum bitan. Tog datuma isteka moraju da se menjaju tablice, a automatski i saobraćajna - zaključuje naš sagovornik.