SVE SMO BLIŽI DRUGOM TOPLOTNOM TALASU ZA OVO LETO! Od danas, temperature u stalnom PORASTU!

U petak nakon prijatnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 35°C do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C.