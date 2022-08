Za pružanje medicinskih usluga bez adekvatnog obrazovanja, fakultetske diplome Medicinskog fakulteta, specijalizacije i subspecijalizacije za određenu oblast, bez licence i dozvole, u našoj zemlji može se krivično odgovarati. No, ova činjenica razne šarlatane i nadrilekare nije sprečila da razvijaju svoje delatnosti i pružaju usluge širom zemlje.

Internet je pun oglasa, ponuda, rešenja zdravstvenih problema, te lakoverni i ljudi u potpunom očaju pristaju na tretmane plaćajući za to ne samo novčano visoku cenu, već često ugrožavaju i svoje zdravlje, pa i život.

Retorika puna nade u slatkorečivost šarlatana, lakoverne ljude navodi da poveruju u sve što kažu, te umesto da veruju lekaru, oni se okrenu nadrilekarstvu i čudima. Istina, u molitvama i biljnim mešavinama nema ničeg što se kosi sa zakonom, ali ima ako nekoga obmanjujete i za to pribavljate materijalnu korist.

Da takvi haraju dokazuju slučajevi Save Kneževića lažnog hirurga, Olgice Markanović koja se tereti da je oštetila nekoliko žena pružajući im „estetske usluge“, nedavni slučaj iz Centra za alternativnu medicinu „Balans medika“ gde je nakon tretmana „nameštanja atlasa“ čovek pao u komu i umro. I poslednji u nizu, optužni predlog protiv Miroljuba Petrovića, pseudoakademika i jednog od najpoznatijih antivaksera, podiglo je Osnovno tužilaštvo u Leskovcu, a tereti se da je bez dozvole za lek, spravljao biljne lekove, ekstrate, čajeve i sokove i tako lečio više osoba, među kojima su sada i dvojica pokojnika.

Šta je nadrilekarstvo?



Termin nadrilekarstvo odnosi se na one tretmane koje izvodi osoba koja pruža određene usluge u cilju lečenja za šta nema adekvatnu kvalifikaciju. Osim sticanja novčane koristi, da li postoji nešto drugo? Na ovo pitanje za „Blic“ dala je odgovor prof. dr Ivana Stašević Karličić, direktorka Klinike za psihijatrijske bolesi „Dr Laza Lazarević“, koja objašnjava da se nadrilekarstvom bave one osobe koje sprovode proces lečenja za koje nisu adekvatno kvalifikovane.

- Ono je u profesionalnom, etičkom i moralnom smislu ne samo negativna, nego i izuzetno opasna pojava, čemu u prilog govori i činjenica da je ono u krivičniom zakonu Republike Srbije kvalifikovano kao krivično delo. Osobe koje se bave nadrilekarstvom ne samo što ostvaruju materijalnu korist u nesreći drugih, već i direktno ugrožavaju život i zdravlje bolesnih. Nizak nivo zdravstvene i opšte prosvećenosti s jedne strane, i očaj i gubitak nade onih koji su bolesni s druge strane, jesu glavni razlozi zbog kojih se pojedinci okreću nadrilekarstvu, objašnjava profesorka Stašević Karličić.



Nedovoljna informisanost, očajanje zbog bolesti, strah da od smrti, svoje ili svojih voljenih, guraju u ruke nesrećne ljude šarlatanima, koji za svoje „usluge“ debelo naplaćuju.

- Zvanična medicina koja počiva na dokazima, primenjuje proverene, stručno neosporne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije koji utiču na čovekovo zdravlje i koji su uskladu sa važećom medicinskom doktrinom, jedini su put ka savesnom i odgovornom pristupu sopstvenom životu i zdravlju. Konsultacija sa izabranim lekarom, poverenje u njegovo znanje i mišljenje čuva naše i zdravlje onih koje volimo, poručuje profesorka Stašević Karličić.

Lekarska komora Srbije oštro osuđuje svaki vid nadrilekarstva i promovisanja alternativnih načina lečenja koji mogu da dovedu građane u zabludu i ugroze njihovo zdravlje i život, navodi se u odgovoru "Blicu".

Nadrilekarstvo, odnosno lažno predstavljanje neke osobe kao medicinskog stručnjaka, smatra se krivičnim delom i u Srbiji je regulisano Krivičnim zakonikom.

-Nadrilekarstvo i pokušaji prevare bolesnih ljudi i njihovih porodica, nažalost, postoje koliko i čovečanstvo. Zato je zadatak svakog savremenog društva da ulaže u osvešćivanje i edukaciju građana, ali i da jača pravnu državu i vladavinu prava, i da zakonom jasno definiše i sprovodi adekvatno kažnjavanje prevaranata. Lekarska komora Srbije u potpunosti podržava rad inspekcija Ministarstva zdravlja i organa Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv nadrilekarstva i prevara građana, kažu za "Blic" u LKS.

Kako objašnjavaju, građani, pre nego što posegnu za bilo čim što ne pripada zvaničnoj medicini i nauci, uvek treba prvo da provere kome stavljaju u ruke svoje zdravlje i život.

-Lekari ulažu izuzetan napor da pomognu pacijentima i pogađa nas patnja kroz koju prolaze oni koji poveruju lažnim doktorima. Lekarska komora Srbije apeluje na građane da koriste zdravstvene usluge isključivo u registrovanim zdravstvenim ustanovama, državnim ili privatnim. Na sajtu Lekarske komore Srbije javnosti je dostupan imenik članova LKS, odnosno spisak svih lekara u Srbiji sa važećom licencom koji se redovno ažurira i gde građani mogu da provere da li neko ima dozvolu za rad, kao i da li ima zvanje doktora medicine i stručno zvanje iz određene oblasti - navodi se u odgovoru "Blicu" iz LKS.

Istraživanje koje je ne tako davno sproveo "Blic" otkrilo je poražavajuće podatke, najpre, u Srbiji je nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo i te kako prisutno, ali podaci iz sudova i tužilaštava - u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Užicu, Subotici, Valjevu – pokazali su da pravosnažnih presuda protiv ovih prevaranata skoro da i nema. Razlog zbog kojeg rezultata nema krije se isključivo u tome što predmeti praktično ne stižu do tužilaca jer ih policija ne prepoznaje kao krivična dela, a građani po pravilu o posetama šarlatanima ćute.

Primera radi, u Subotici, tako, u 2017. i 2018. nije bilo slučajeva nadrilekarstva i nadriapotekarstva. U Novom Sadu su za dve godine bila četiri, u Užicu manje, u Nišu tužioci u nezvaničnom razgovoru nisu mogli ni da se sete takvog slučaja 10 godina unazad.

I u Beogradu je situacija slična. Drugo osnovno tužilaštvo beleži jednu prijavu u 2017. u Prvom (gde bi, ako verujemo predrasudama, trebalo da ih bude najmanje jer pokriva "urbani" deo prestonice) bilo ih je 11 za pet godina, samo je jedna doživela sudski epilog (slučaj majke Zorana Marjanovića).

Ipak, ako se osvrnemo na prošlu i ovu godinu, pomaka ima kada je „lov na šarlatane“ u pitanju, pa jedan po jedan odlaze na sud.

Koriguju lice, nameštaju kosti, leče tumore



Široka je lepeza usluga koje nude razni šarlatani, od korekcija nepravilnosti lica, do nameštanja kostiju, želuca, sinusa, pa sve do tinktura i sokova kojima se leče tumori. Šta je alternativna medicina to je jasno propisano, ali ona se ne sme koristiti kao zvanična medicina i može samo sa pravilnom terapijom koju je propisao određeni lekar.

Prema jednom istraživanju, u Beogradu ima oko 100 nadrilekara, dok navodno u Srbiji hara 50 „estetskih kasapina“, što je svakako nezvaničan podatak jer dok se jedni slobodno reklamiraju putem interneta, drugi to rade kod kuće, bez licence, dozvole, i naravno adekvatnog obrazovanja, u tajnosti.

Psiholog Maja Stojanović u razgovoru za „Blic objašnjava da su ljudi u tim trenucima borbe protiv bolova ili bolesti ponekad toliko zbunjeni, da poveruju u sve što vide na televiziji ili na internetu. S druge strane, neobaveštenost i neinformisanost, kao i lakovernost pojedinih ljudi u očajanju, lako ih odvodi u pogrešne ruke.

- Šarlatani su slatkorečivi i vrsni su manipulatori. Oni postave negde svoj oglas, reklamu, i kada se javi neko ko je manje obrazovan, ko je neinformisan, još zbunjen svojom bolešću, ili bolešću nekog bliskog, ovaj to lako prepozna i onda ga svojom ljubaznošću i ubedljivim govorom dovede do sebe. Prvo sasluša problem, a onda manipuliše emocijama i za to uzima određenu novčanu nadoknadu. To je naravno protivzakonito, ali kako ih sve razotkriti dok neko ne prijavi slučaj? Mnogi ljudi ćute od stida ili ko zna čega. Treba biti oprezan i pre svega ne ići kod nekoga ko nema adekvatno obrazovanje, diplomu, licencu za rad, a pre svega, kada su ozbiljne bolesti u pitanju koje lako napreduju, kao što je recimo kancer, tu nema čekanja, to leče onkolozi, a ne sokovi, čajevi… U redu, možda čaj ne može da škodi, ali ako vi pijete čaj umesto da primate hemioterapiju, onda ste u velikom problemu, objašnjava psiholog.

Lako možete proveriti ko ima licencu za rad



Sasvim je jednostavno proveriti da li neko ima licencu za rad i pružanje određenih usluga. Prvi način je kada uđete u ordinaciju, kliniku, jednostavno zatražite da vam pokažu licencu, jer su oni u obavezi da je istaknu na vidnom mestu, a drugi način je da proverite preko APR-a, pre nego što se uopšte zaputite na pregled.

Nedavno su u Ministarstvu zdravlja objasnili da svako može proveriti na sajtu APR-a da li je taj pružalac zdravstvenih usluga registrovan ili ne, kao zdravstvena ustanova ili preduzetnik, shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

- Da bi zdravstvena ustanova ili privatna praksa bila registrovana u APR-u, prethodno mora dobiti rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti. Ovo rešenje se dobija nakon što Ministarstvo zdravlja inspekcijskim nadzorom proveri da li taj pružalac zdravstvenih usluga ispunjava sve uslove u pogledu kadra, prostora, opreme i lekova za bezbedno obavljanje zdravstvene delatnosti. Neregistrovane zdravstvene ustanove i privatna praksa ne smeju da obavljaju zdravstvenu delatnost, jer nije provereno da li ispunjavaju uslove za bezbedno obavljanje zdravstvene delatnosti. Ko god ima saznanja da neko obavlja zdravstvenu delatnost, a nije registrovan, treba bez odlaganja da to prijavi Ministarstvu zdravlja, kako bi bile preduzete mere u skladu sa nadležnostima zdravstvene inspekcije, a u cilju bezbednosti pacijenata – objasnili su za “Blic” u inspekciji Ministarstva zdravlja.

Iako je sasvim jednostavno, mnogi okupirani bolešću, ili nezadovoljni izgledom, traže slamku za spas, na žalost na pogrešnom mestu.

Estetski kasapini



Slučaj koji je nedavno uznemirio Srbiju je slučaj lažnog hirurga Save Kneževića, koji je sa svojom majkom – cvećarkom, razvio biznis. Okačio lažne diplome, sertifikate i krenuo u propagandu. Na žalost, mnoge žene su nasele.

Tako je protiv lažnog hirurga Save Kneževića (23) i njegove majke cvećarke Danijele Knežević Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu u kojoj se navodi da je narušio zdravlje sedam žena, nad kojima je u svojoj neregistrovanoj ordinaciji u centru Beograda vršio medicinske zahvate, za koje nije imao diplomu ni dozvolu.

Tužilaštvo je predložilo sudu kaznu u visini od osam i po godina zatvora, kako i novčanu kaznu u visini od 800.000 dinara, a majci godinu dana. Naveli su da je Sava radio sve zahvate koje obavljaju plastični hirurzi, kao i to da je izdavao medicinske izveštaje sa propisanom terapijom lekovima bez pečata, sa lažim brojem licence...

Osumnjičenom Savi Kneževiću se stavlja na teret da se u neregistrovanoj ordinaciji „Dr Sauvage“ u Beogradu, ul. Terazije br. 6, GO Satri grad, koja nikada nije prijavljena niti upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, u vremenskom periodu od 02.01.2020. godine do 08.04.2021. godine, za novčanu naknadu bavio određenom delatnošću bez odgovarajuće stručne spreme i bez odgovarajućeg odobrenja za samostalan rad, odnosno licence, a za čije obavljanje mu je po zakonu potrebna dozvola nadležnog organa – saopšteno je svojevremeno iz tužilaštva.

Zbog prijava žena, ali i ponuđenih dokaza, ovaj slučaj završio je na sudu.

Olgica Markanović (31), uhapšena je prošle godine zbog sumnje da je u svojim salonima u Beogradu i Banjaluci unakazila 11 osoba, za nekoliko stotina evra obučavala je klijente kako da bez dozvola rade isti posao, pisao je "Blic". Na obukama im je davala savete da ne izdaju račune, kupe diplome medicinske škole, igle zovu olovkama i slično!

Markanovićeva, pored toga što je navodno izvodila intervencije za koje, kako se sumnja, nije imala adekvatno znanje ni kvalifikacije, držala je "edukacije" klijentima na kojima je od njih pravila svoje "kolege" - lažne estetske hirurge. Za nekoliko stotina evra, koliko su obuke kod nje koštale, klijente je učila kako da rade, ali i kako da sakriju svoju "malu tajnu" da nisu doktori - ne izdaj račun, ne fotografiši se dok radiš, vežbaj na piletu, kupi diplomu, zovi instrument olovkom, a ne iglom i kad dođeš na sud moći ćeš da se odbraniš.

Zbog prijava i konkretnih slučajeva, i ovaj slučaj završio je na sudu.

Posle tretmana pao u komu, a zatim umro



Milan Đurić preminuo je nakon što je pao u komu posle posete kiropraktičaru u Centru za alternativnu mecinu „Balans medika“ u Beogradu. On je 24. marta ove godine otišao u "Balans mediku" u centru Beograda, da mu nameštaju pršljen "atlas", ali je već u 16.40 sati iz te privatne klinike kolima Hitne pomoći prebačen na Institut za ortopediju na Banjici.

Kako se kasnije utvrdilo, tokom tretmana mu je slomljen prvi vratni pršljen, usled čega je ostao nepokretan. Uveden je u veštačku komu a tri i po meseca kasnije preminuo je na ovom Institutu 9. jula. Praktično nije imao nikakve šanse.

Inspekcija Ministarstva zdravlja ušla je u prostorije klinike "Balans medika" i otrkila da je pomenuta klinika zapravo ogranak firme za "spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge" firme KIM EXTRADE DOO.

Kako je „Blic“ pisao, inspekcija je utvrdila da ova klinika nema nikakvu dozvolu da se bavi medicinskim uslugama, te je podneta prijava za prekršajni postupak protiv pravnog lica.

U ovom centru je bilo lekara među osobljem, ali „Balans medika“ nije imala dozvolu za rad.

Optužni predlog protiv Miroljuba Petrovića, pseudoakademika i jednog od najpoznatijih antivaksera, podiglo je Osnovno tužilaštvo u Leskovcu, a on se tereti da je bez dozvole za lek, spravljao biljne lekove, ekstrate, čajeve i sokove i tako lečio više osoba, među kojima su sada i dvojica pokojnika. U leskovački Sud 29. jula je stigao optužni predlog, a u saopštenju leskovačkog Tužilaštva, stoji je da on podnet protiv P. M. iz Petrovca.

- Okrivljeni se tereti da je bez dozvole za lek, odgovarajuće stručne spreme i dozvole za proizvodnju leka spravljao biljne lekove-tinkture, ekstrate, čajeve i sokove i iste prodavao različitim licima i bez odgovarajuće stručne spreme lečio više lica, između ostalih sada pok. P. S. iz Skoplja i pok. B. M. iz Novog Sada - saopštavaju iz Tužilaštva.

Navodno, on je osnovao Institut za prirodnu medicinu i Centar za prirodnjačke studije u Petrovcu, kako je nazvao svoju laboratoriju. Tokom svih ovih godina prisutan je u medijima a poznat je po agresivnoj retorici, blago rečeno „čudnim“ stavovima, ali je nažalost bio dovoljno ubedljiv za sve one koji su tražili pomoć, opet na pogrešnom mestu.

Podsetimo, još 2019. godine je tužilaštvo u Leskovcu pokrenulo istragu protiv Miroljuba Petrovića, koji je u javnosti poznat zbog svojih antivakserskih i nadrilekarskih stavova, nakon što ga je Biljana Jovanović javno označila kao odgovornog za smrt njenog brata Slavča Petrova (31).

Međutim, ovaj slučaj još uvek nije dobio epilog.

Autor: