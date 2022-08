Nevenka Dobrić je sa Banije izbegla 4. avgusta, kada je celu njenu porodicu, probudilo jezivo granatiranje od strane hrvatske vojske. Ona je tog jutra izgubila svekra i mlađeg, jedanaestogodišnjeg sina, a danas živi u Sremskoj Kamenici gde je izbegla.

Nevenka bolnu ispovest za Pink započela je prisećanjem na jutro kada se njen život u potpunosti promenio. Dok je stariji sin sa ocem branio selo, ona je zajedno sa mlađim detetom i svekrom, krenula u nepoznato.

Posle podne kada su prestale da padaju granate, moj sin, svekar i ja smo pošli traktorima, i kroz selo nije bilo problema, međutim, kada smo došli blizu šume, odjednom su počeli meci da padaju sa svih strana, tu ih je bilo dosta ranjeno, a tu su već bili mrtvi i moj i sin i svekar - rekla je nesrećna žena.

Kako kaže, tom prilikom je pala sa traktora, gde je povredila glavu, odakle su je spasili njeni roditelji koji su slučajno naišli traktorom.

- Posle su nas gonili šumom. I onda su rekli da će mene i tatu u zatvor, a mama i tetka da se vrate kući, međutim one nisu želele. Posle su nas pustili, a tatu su poslali u zatvor. Nakon toga, vratili smo se do traktora, gde sam videla mrtvo dete. Ja nisam mogla da ga ponesem, nisam mogla ni sebe da nosim. Posle smo ga ostavili ispod traktora na ćebetu, jer su nam rekli da se sklonimo, i da bežimo iz šume - priča Dobrić.

Nakon toga, Nevenka odlazi sa majkom i tetkom iz šume, do prve kuće, gde joj je, kako kaže poznanica Nena Vidak pomogla. Naime, ona je njenog sina izvezla automobilom u Bosansku Kostajnicu.

- Tu smo prespavali, a ujutru je moj muž, koji je sa drugim sinom, starijim, bio na položaju u selu, došao. Drugog sina smo potom sahranili - rekla je Nevenka.

Nesrećna žena je potom otkrila da je nekoliko puta tužila Hrvatsku, gde je sve sporove izgubila.

- To je stiglo i do Strazbura, ali se ništa nije razrešilo. Još ja njima treba da platim! Oni su i na našu zemlju tamo stavili šapu, tako da ni to više nemamo - kaže Nevenka.

