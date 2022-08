PAKAO NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Veliki zastoji širom Srbije, evo gde se najduže čeka!

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 sati, na Horgoš, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 120, a na ulazu 60 minuta, kao i na Kelebiji na izlazu.

Na prelazu Bački Vinogradi, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 60 minuta, na Gradini, na ulazu 30, a na izlazu 60 minuta, saopštili su Putevi Srbije.

Na Preševu, na izlazu, vozila čekaju 60, a na ulazu 70 minuta, dok se na prelazu Gostun, na izlazu, čeka 30 minuta, kao i na Jabuci i na Špiljani, na ulazu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Na Batrovcima, na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 90 minuta, a na izlazu 180 minuta, na Šid, i na ulazu i na izlazu 60 minuta, dok se u Sremskoj Rači, na ulazu čeka 30 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnoj stanici Vrbas, na naplati, iz pravca Beograda, zadržavanje vozila je 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Na auto- putu E-75, radovi na pojačanom održavanju mosta preko Južne Morave (Moravski most), do 1. septembra. Za saobraćaj zatvorena zaustavna traka iz smera Leskovca ka Nišu, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

Auto-put E-70, u zoni petlje Sremska Mitrovica, radovi na zameni zaštitne žičane ograde u putnom pojasu do 10. avgusta, u toku svetlog dela dana, za saobraćaj zatvorena zaustavna traka u dužini od 400 m.

Auto-put E-75, od petlje Pojate do petlje Paraćin, radovi na pojačanom održavanju puta do 15. septembra. Za saobraćaj zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija dvosmerno u suprotnoj kolovoznoj traci, ka Nišu.

Bački Breg -Sombor sa obilaznicom oko Sombora, radovi na rehabilitaciji puta do 31. avgusta od 7 do 16 časova uz naizmenično propuštanje vozila. Vršac - Vatin, radovi na rehabilitaciji puta, do 31. avgusta u toku svetlog dela dana, uz naizmenično propuštanje vozila.