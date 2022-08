OVU BOLEST SMO JEDVA PREŽIVELI, A SADA SE VRAĆA? Stručnjaci upozoravaju: Ako se zarazite, nema preparata koji bi vas spasli

Povodom upozorenja američkih zdravstvenih zvaničnika na ponovnu pojavu poliomijelitisa, bolesti poznatije kao dečja paraliza, u dva okruga pored Njujorka, domaći pedijatri apeluju na roditelje da decu vakcinišu protiv poliovirusa, koji izaziva ovu opasnu bolest, za koju se mislilo da je davno iskorenjena.

Zdravstveni zvaničnici u Njujorku saopštili su da možda postoje „stotine“ ljudi zaraženih poliomijelitisom, nakon što je sam virus otkriven u otpadnim vodama!

Stoga je od tamošnjeg ministarstva zdravlja stiglo upozorenje da svi oni koji nisu vakcinisani to učine što je pre moguće. Dečja paraliza, opasna zarazna bolest koja može da dovede čak do invaliditeta, na evropskom kontinentu iskorenjena je 2002. godine, i to zahvaljujući vakcinaciji protiv poliovirusa.

Prof. dr Sergej Boljević, šef Katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, smatra da je vakcina jedino rešenje za dečju paralizu.

- Ako se čovek ovim zarazi, on ne može da dobije nikakve preparate kako bi mogao da se izleči. Vakcina je jedini način da se spreči bolest. Bolest je vrlo opasna. Opet će se pojaviti antivakseri koji neće biti za vakcinaciju. Međutim, moraju da shvate da poliomijelitis nije šala. Ovaj virus se jako lako prenosi. Prenosi se preko usta. Može čovek i da se zarazi preko vode ili hrane. Mada, moje mišljenje je da poliomijelitis ne bi mogao da uspe. Jer je jako veliki broj ljudi vakcinisanih u svetu - rekao je Boljević.

