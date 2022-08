Branislav Tiodorović izneo alarmantne podatke: Broj zaraženih koronavirusom realno pet puta veći

Situacija sa korona virusom u zemlji je nesigurna, a broj zaraženih u narednih sedam do deset dana će dalje rasti, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović i ukazuje da je brojka od oko 6.000 zaraženih na dnevnom niovu, daleko veća, čak možda i pet puta veća, jer se ne testiraju svi koji su zaraženi.

Ukazuje da najveći rizik predstavljaju upravo ljudi sa blažim simptomima koji se normalno kreću, rade i putuju i na taj način šire virus.

Tiodorović je za Tanjug naveo da će u narednom periodu broj zaraženih oscilirati, ali će biti viši nego do sada, a i kada dođe do stabilizacije, to će biti na niovu od nekoliko hiljada zaraženih.

Ukazao je da zabrinjava što se ovom trenutku povećava broj pacijenata na respiratoru i broj umrlih.

"Tešku kliničku sliku u 90 odsto slučajeva imaju stariji od 85 godina, do 95 godina starosti, kao i hronični bolesnici, među kojima dominiraju, sa čak dve trećine i više, nevakcinisani ili nepotpuno vakcinisani", naveo je Tiodorović.

Podsetio je da je još pre mesec i po dana bila preporuka da ljudi stariji od 65 godina, kao i rizične grupe, prime četvrtu dozu vakcine, jer će biti ugroženi, bez obzira što je novi soj daleko lakši od delte.

Naveo je da su sada prisutni sojevi BA4 i BA5, a verovatno je prisutan, iako još nije zvanično potvrđeno, novi soj BA2.75, popularno nazvan "kentaur".

Tiodorović je naglasio da je struka upozoravala da će mlađi ljudi sa jakim imunitetom i vakcinisani dobro proći kada su u pitanju novi sojevi, ali da su ugroženi stari i teški hronični bolesnici, što se sada, nažalost, i pokazuje kao tačno.

On je objasnio da se bolnice ne pune kako bi se to moglo očekivati s obzirom na rast broja zaraženih i da broj zaraženih nije srazmeran broju hospitalizovanih pacijenata.

"Ako imate 600 - 700 pacijenata u našim bolničkim kapacitetima, u tri kovid bolnice, to ipak ne odražava onaj broj od 6.000 do 6.500 pozitivnih da bi proporcionalno odgovaralo kretanju te brojke," kazao je epidemiolog.

On smatra da se testiraju samo ljudi koji imaju potrebu za tim, imaju simptome, bili su u kontaktu sa zaraženim ili, pak, putuju u neku od evropskih zemalja koje traže PCR test na ulasku, te da je brojka, koju sada imamo do 6.500 zaraženih, daleko veća i može se množiti sa pet ili šest puta.

Objasnio je da je veliki broj zaraženih netestiranih sa lakim simptomima ili bez simptoma koji se normalno kreću, rade i putuju, zbog čega se virus širi i broj obolelih svakodnevno raste.