PONOVO STIŽE PAKAO! Iz Afrike u Srbiju dolazi vreli talas: Temperature će opet i do 40 STEPENI

Uz vrućine najavljene su i grmljavinske oluje.

Pod uticajem visinskog ciklona, poručuju meteorolozi, Srbija će u petak, tokom vikenda I početkom sledeće sedmice biti pod uticajem visinskog ciklona, koji će kružiti nad našim područjem, Panonskom nizijom, Jadranskim morem i Balkanskim poluostrvom, te će narednih dana biti dosta oblaka, za vikend i obilnijih pljuskova, a sa severa će doći i do priliva svežije vazdušne mase.

U Srbiji u petak će biti umereno oblačno. Pre podne i sredinom dana u južnim, a posle podne u centralnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od 13 do 17°C, maksimalna dnevna od 27 do 30°C, u Beogradu do 29°C.

- Tokom vikenda će biti umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najmanje padavina očekuje se na severu Srbije, pa bi u mnogim predelima Vojvodine moglo proći i bez kiše. U ostalim predelima Srbije očekuje da padne od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, a najobilnije padavine očekuju se u delovima centralne, zapadne i južne Srbije i u tim predelima lokalno bi palo i preko 30 mm kiše – kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Ponegde će biti uslova za grmljavinske oluje. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu oko 25°C. Objšanjava da se početkom sledeće sedmice očekuje se postepena stabilizacija i toplije vreme, ali je uz jači razvoj oblačnosti još tokom ponedeljka i tek ponegde tokom utorka moguće da bude lokalnog pljuska sa grmljavinom.

- Usled ovakve sinoptičke situacije, u Srbiji će od srede biti sunčano i tropski toplo, a novi toplotni talas doneo bi temperature preko 35°C. Ukoliko se današnje prognoze ostvare, oko 18.-19.. avgusta, sledećeg četvrtka i petka, očekuju se temperature i do 40°C. Oko 20. avgusta, za sada bi došlo do suvog osveženja, ako se može tako i nazvati, jer bi oslabljeni hladni front doneo jak severozapadni vetar i pad temperatura za 5 do 7 stepeni, ali bi one i dalje bile iznad 30°C – kaže Đurić.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature u Srbiji za sredinu avgusta od 27 do 30°C, one će u narednom periodu biti uglavnom oko, a za vikend i malo ispod prosečnih vrednosti, da bi od sredine sledeće sedmice temperature bile i za 5 do 10 stepeni više od proseka.

Đurić ističe da iako je u prethodnom periodu u mnogim predelima Srbije bilo obilnijih pljuskova, padavine su ponovo bile neravnomerno raspoređene, pa se u mnogim predelima i dalje nastavlja jaka suša, naročito u Banatu i u centralnim predelima Vojvodine.

U tim predelima suša je katastrofalna, kukuruz je potpuno podbacio, tako da su posledice nesagledive, a kako će naredni kišni talas ponovo zaobići za vikend ovo područje Srbije, situacija će se dodatno pogoršati. U ostalim predelima Srbije, očekivane padavine tokom vikenda će koliko-toliko poboljšati situaciju sa sušom.

Loša vest je da se potom tokom cele sledeće sedmice ponovo očekuje vrelo i vema sušno. Jedna od najjačih suša poslednjih decenija, uslovljava da su rečni vodostoji u Srbiji veoma niski, a da se na Dunavu i Savi beleže veoma niski vodostaji, koji veoma otežavaju rečni saobraćaj, ali može doći i do velikih problema kada je živi svet u pitanju u rečnim tokovima.

- Problem sa sušom i niskim rečnim vodostojima nastaviće se minimum do kraja leta, jer da bi se situacija poboljšala, nisu dovoljne obilne kiše samo na našem podurčju, već i širom centralne Evrope, ali da padavine budu ravnoremeno raspoređene. To kod pljuskovitih letnjih padavina uglavnom nije moguće, jer su one lokalnog karaktera, tako da bi situacija mogla biti poravljena tek tokom jeseni, kada uslede umerene kiše, ali na većem prostoru – zaključuje Đurić.