DANAS ĆE PLJUŠTATI I PUCATI! Najavljene obilne padavine, temperatura u osetnom padu, a od naredne nedelje - PONOVO PAKLENI DANI

Maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas svežije i promenljivo oblačno sa češćom pojavom kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode sa gradom i obilnije padavine sa većom šansom u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Manje padavina biće na severu Srbije. Vetar slab severni ili promenljiv, a u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C na zapadu Srbije do 27°C na severu Vojvodine. Uveče povremena kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

U Beogradu svežije sa mogućom povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna oko 24°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h oko 20°C.

Vreme narednih dana:

U nedelju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više padavina biće na jugu Srbije uz svežije vreme nego na severu. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C na jugu Srbije do 29°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U ponedeljak sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Postoji manja šansa za lokalne pljuskove na istoku Srbije.

Od utorka sunčano uz vrućinu koja će biti najjača u četvrtak uz temperature ponegde do 40°C. U petak i za vikend postepeno osveženje sa prolaznim kišom između petka i subote prema današnjoj prognozi.