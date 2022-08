ISTRAGA I DALJE TRAJE! Postoje dva moguća razloga zašto je kapisla ESKPLODIRALA RADNICI U RUCI!

Komisija valjevske vojne fabrike „Krušik“ i Osnovno tužilaštvo u Valjevu vode istragu o jučerašnjoj eksploziji u pogonu Kapislana kada je teško povređena radnica N. M. (40). Ona je zbrinuta u Kliničkom centru u Beogradu i van životne opasnosti je. U „Krušikovom“ saopštenju se navodi da je do eksplozije u

Kapislani došlo „prilikom nanošenja laka na pokrivku kapisle koja se nalazila u transportnoj legi na radnom stolu”, nakon čega je usledilo aktiviranja kapisle i detonacija. Valjevska vojna fabrika u saopštenju dodaje da je direktorka kompanije “formirala je komisiju za utvrđivanje uzroka nastanka ovog događaja”. Istragu o eksploziji vodi i Osnovno tužilaštvo u Valjevu.

Iako zvaničnih rezultata istrage o eksploziji za sada nema i po svemu sudeći na njih će se čekati duže dok se obave sva veštačenja, kako za “Blic” pričaju upućeni izvori u funkcionisanje ove vrste proizvodnje u vojnoj fabrici, stepen povreda radnice N. M. može u nekoj meri da otkrije šta se dogodilo.

- Žena je pretrpela ozbiljne povrede, od teških povreda šaka do opasnih opekotina lica, što nesumnjivo upućuje na jačinu detonacije. Od eksplozije samo jedne inicijalne kapisle K34 ne bih rekao da je to 100 odsto moguće, ako je kapisla napunjena po propisu. Ili je jedna od tih kapisli, kada je došla na red za nanošenje laka na pokrivku bila prepunjena barutom, ili je radnica u isto vreme obrađivala više od jedne kapisle, pa je došlo do mehaničkog udara ili trenja između njih, što je izazvalo aktiviranje i mnogo teže posledice po radnicu. To bi trebalo da otkrije istraga – pričaju naši izvori.

Radnica van životne opasnosti

Radnica N. M, koja ima skoro deceniju i po staža u “Krušiku”, inače, nakon ukazane prve pomoći u valjevskoj bolnici transportovana je na dalje lečenje u KC Srbije u Beogradu. Po poslednjim, nezvaničnim informacijama, ona je van životne opasnosti, sanirane su joj opekotine i operisane obe jagodice lica. Njena koleginica A.L. (30), koja se u trenutku detonacije nalazila u istoj prostoriji Kapislane, srećom je prošla bez težih povreda i nakon pregleda puštena je kući.

Po rečima Dušana Veljkovića sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, moguće je utvrditi kako je došlo do ove nesereće u “Krušiku”, ali da je za to potrebno vreme.

- Savremeni projektili se pune sa dve vrste ekspolziva i jedna od njih, koja se inače koristi u manjim količinama, je osetljivija pa samim tim verujem i da je upravo ona bila i presudna. Zvanično, tek nakon detaljne istrage nadležne komisije znaćemo da li je u pitanju ljudski faktor, geška ili nešto treće- rekao je za Euronews Srbija Veljković.

Podsećamo, prilikom poslednje eksplozije kapisle u “Krušikovoj” Kapislani 2019. godine, kada su takođe dva radnika povređena, nadležni su se izjasnili da je uzrok “verovatno bila nepažnja”.