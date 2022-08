KRAJ BLOKADA U SRBIJI! Iz Vlade potvrdili da je postignut konačan dogovor sa poljoprivrednicima

Iz Vlade Srbije potvrđeno je da su u toku večeri sva udruženja poljoprivrednika prihvatila predlog Vlade Srbije, što znači automatski prekid svih protesta i sklanjanje traktora sa puteva u svakom mestu u Srbiji.

Pored udruženja Stig i grupe građana Južni Banat, koji su ranije tokom dana prihvatili predlog Vlade, sada su isti predlog prihvatila i ostala udruženja, poput Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, poljoprivrednika iz Rače, Kragujevca, Novog Sada i svih ostalih gradova i opština u Srbiji.

Podsećamo, Vlada je predložila konačnu cenu suncokreta ka poljoprivrednim proizvođačima od 73 dinara po kilogramu, a isplata je dogovorena do 15. oktobra tekuće godine. Istim dogovorom, ograničena je marža posrednika na maksimum 2,6 dinara, dok trošak transporta robe od otkupnog mesta do uljare, snose same uljare.

Što se tiče goriva, podsticaj u narednom periodu iznosiće 20 dinara po litri, za 50 litara po hektaru, dok će se premija za mleko za jedan kvartal u 2022. godini povećati na 15 dinara. Dodatno, Vlada se obavezala da u narednom periodu, u vezi sa kreiranjem mera u sektoru stočarstva, razgovara sa stočarima. Istim dokumentom, poljoprivrednicima je obezbeđen moratorijum na kredite u periodu od 12 meseci.

Ovim je postignut konačan dogovor sa svim poljoprivrednicima, čime je njihov višednevni protest završen. Kako saznajemo, sva poljoprivredna mehanizacija biće uklonjena sa saobraćajnica u toku noći.

Vlada Srbije ranije je istakla da je zadovoljna uspešnim završetkom pregovora I da im je drago da su poljoprivredna udruženja pokazali visok stepen tolerancije, razumevanja i solidarnosti, imajući u vidu tešku nedelju koja je pred Srbijom i da su razumeli koliko je za Srbiju važno očuvanje unutrašnjeg mira i stabilnosti.

Autor: