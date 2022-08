Dragan OVOLIKI PARADAJZ U ŽIVOTU NIJE VIDEO: Domaćin iz Lajkovca ostao bez teksta zbog DŽINOVSKOG PLODA u svom plasteniku

Prosečna težina paradajza kreće se oko 250 grama, ali to nije slučaj sa jednim primerkom na imanju Ivanovića iz sela Vračević kod Lajkovca.

Domaćin Dragan posadio je sortu volovsko srce koja se inače odlikuje krupnijim plodovima, ali ono što ga je dočekalo u plasteniku ostavilo ga je bez teksta. Кad je džinovski paradajz stavio na vagu kazaljka se zaustavila na 1.700 grama.

- Na prvi pogled nismo verovali da će ovaj plod na vagi dostići težinu od skoro dva kilograma jer je delovao samo malo krupniji od ostalih. Stoga nas je njegova veličina i težina ostavila u čudu. Volovsko srce je posebna sorta, ima srcast oblik i jako lepo meso unutar ploda, sočan je i sladunjav tako da je idealan za razne vidove prerade. Кarakteristično je da jedan plod može da dostigne težinu oko jednog kilograma, ali ovaj naš je nadmašio taj prosek skoro pa duplo - ponosan je Ivanović.

Ovaj apsolutni paradajz rekorder Ivanovići će preraditi u zimnicu, a imajući u vidu njegovu veličinu samo on će napuniti nekoliko tegli. Domaćin je zadovoljan jer iako su letnji meseci bili sušni i teški, to nije loše uticalo na rod i kvalitetet povrća.

- Gajimo povrće u plasteniku, a bez navodnjavanja naravno ne bi opstalo. Ubrali smo do sada dosta paradajza, to je klasična krupnoća, neki veći, neki manji, ali ništa neobično. Ovaj plod koji je težio skoro dva kilograma je prava retkost i sve nas je iznenadilo da paradajz može toliko da poraste. Svakako će biti neizostavna deo obroka tokom duge zime - dodao je Dragan.

Zanimljivo je da se pored klasičnog crvenog u pojedinim domaćinstvima u Srbiji može videti i crni plod paradajza.

- Crni paradajz gajim već nekoliko godina. To je stara sorta paradajza koja se vrlo retko još ponegde može naći. Kad se raseče i proba isti je kao i ovaj crveni paradajz. Čak je možda i slađi. Ljudi se šale kad vide, pa kažu, to je plavi patlidžan samo zakržljao, ali nije, to je stara sorta paradajza koja se vrlo retko gaji - kaže Slađana Ćatić iz Masloševa.