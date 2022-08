NIGDE BEZ KIŠOBRANA! Pred nama TMURAN I OBLAČAN DAN: Očekuju se pljuskovi i grmljavina širom Srbije - EVO GDE ĆE BITI NAJHLADNIJE!

U nedelju još svežije i pretežno oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova na kratko pojačan.

Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 22°C na zapadu Srbije do 27°C na jugoistoku. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

Beograd: U nedelju sveže i pretežno oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 19°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h 20°C.

