Razgovor u Briselu predsednika Aleksandra Vučića i evropskih zvaničnika, kao i Aljbinom Kurtijem, nije doneo nikakvo rešenje višegodišnjeg problema koji ima Srbija zbog pokušaja Albanije da prisvoji deo naše teritorije. Glavna tema ovih dana upravo jeste moguć sledeći korak Aljbina Kurtija koji ne želi nikakav dogovor.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović rekao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić da je situacija sa Kosovom i Metohijom krajnje alaramantna i da je ovih godina bilo kritičnih situacija koje su mogle da dovedu do otvorenog sukoba, ali se to smirivalo.

- Najčešće se smirivalo tako što je Srbija bila odgovorna i mudra i što nije nasedala na provokacije tih lažnih institucija odnosno kvazi političara sa Kosova, iz Prištine. Nego je očigledno srpsko rukovodstvo na čelu sa Vučićem, bilo intelignetnije od njih. Pokušavali su na razne načine da nas uvuku u sukob. Ali mi smo bili pametniji i predvideli smo to. Svi njihovi šabloni su istrošeni i sad im ostaje samo gola sila - rekao je Milovanović.

- Ja se zaista plašim scenarija koji sledi i nadam se da će ti globalni igrači i te međunarodne organizacije imati svesti i savesti da ne dozvoli takav scenario - dodao je Milovanović.

Novinar Aleksandar Jovanović istakao je da očekuje dramatično obraćanje predsednika Vučića danas u 13:30.

- Vučić je inače, mnogi to znaju, kada kažu "dobar šahista", osim što je dobar u igri šah, mislim da je njegova najveća vrlina što je dobar šahista u politici. Ume fenomenalno dobro da anticipira poteze i da gleda četiri i više poteza unapred. Mislim da to generalno nervira ljude koji se s druge strane bave ovim problemom. U svakom slučaju, to što on ume fenomenalno dobro da predvidi poteze, užasno nervira Kurtijeve - rekao je Jovanović.

Autor: J.Đ.