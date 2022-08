7 RAZLOGA ZA PREKID ISPLATE RODITELJSKOG DODATKA: Tiču se škole, zdravlja, braka...

Roditeljski dodatak u Srbiji, po Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom dobija se za prvo, drugo, treće i četvrto dete, a on u svakom momentu može da bude prekinut ukoliko se ne ispunjavaju određeno uslovi.

Između ostalih, po članu 24 ovog Zakona, isplata prava na roditeljski dodatak može da se prekine ukoliko se utvrdi da se u toku isplate korisnik ne ispunjava 7 uslova, a primera radi to su, ako dete nije vakcinisano po našim zdravstvenim propisima, ukoliko ne pohađa pripremni predškolski program, osnovno obrazovanje, utvrdi se da dete ne živi na teritoriji Republike Srbije, dođe do razvoda braka...

O daljoj isplati nakon prekida, odluku donosi nadležno ministartvo za finansijsku podršku porodici sa decom.

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, da podsetimo, izmenjen je krajem prošle godine, pa se od 1. januara ove godine za prvo dete dobija jednokratno 300.000 dinara, za drugo dete dodatak je 240.000 dinara i isplaćuje se dve godine u mesečnim ratama od po 10.000 dinara. Za treće dete jroditeljski dodatak iznosi 1.440.000 dinara i isplaćuje se u 10 godina od po 12.000 dinara mesečno, a za četvrto dete je 2.160.000 dinara i isplaćuje se 10 godina od po 18.000 dinara mesečno.

Roditeljski dodatak, po članu 22 ovog dokumenta, ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište u njoj, ali može i majka koja je strani državljanin a ima status stalno nastanjenog stranca pod uslovom da je dete rođeno u Srbiji. Sa druge strane, kada je reč o ocu, on može da ostavri pravo na roditeljski dodatak, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava, ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu najkasnije do navršenih godinu dana života deteta. Zahtev podnet u zdravstvenoj ustanovi, na osnovu ovlašćenja majke, odnosno oca deteta, ovlašćeni radnik zdravstvene ustanove šalje nadležnom organu elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Kada dolazi do prekida roditeljskog dodatka?

Član 24 ovog Zakona definisao je u kom trenutku i pod kojim uslovima dolazi do prekida isplate roditeljskog dodatka.

- Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama korisnik prava napusti dete ili umre, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstvo nadležno za finansijsku podršku porodici sa decom - navodi se u Zakonu.

Isto se dešava i ukoliko u toku isplate, ne daj Bože, dete umre, ali i dođe do razvoda braka, utvdi da deca nisu vakcinisana, da dete ne živi u Srbiji, ne pohađa pripremni predškolski program i osnovno obrazovanje.

- Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama dođe do razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom. Ukoliko se u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama utvrdi da deca nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije, prekida se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom - navodi se u članu 24 ovog Zakona.

Isto važi i ukoliko se u toku isplate utvrdi da dete ne živi na teritoriji Srbije.

- Isplata se prekida i ukoliko se u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u mesečnim ratama utvrdi da deca predškolskog uzrasta ne pohađaju pripremni predškolski program, i ukoliko se utvrdi, da se deca osnovnoškolskog uzrasta ne školuju u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja Srbije i redovno ne pohađaju nastavu na teritoriji naše zemlje - objašnjava se u Zakonu.

U svim ovim situacijama, ministarstvo nadležno za finansijsku podršku porodici sa decom odluku o daljoj isplati prava donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predmeta.

Ko ne može da ostvari roditeljski dodatak?

Po članu 25, sa druge strane, majka novorođenog deteta ne može da ostvari roditeljski za njega, ako je ustanovljeno da njena prethodna deca nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Srbije.

- Činjenica da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Srbije utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva i podataka sadržanih u evidenciji o imunizaciji koja se vodi kod nadležnog zdravstvenog organa. Činjenica da je dete vakcinisano u skladu sa propisima proverava se jednom godišnje na osnovu podataka sadržanih u evidenciji o imunizaciji koja se vodi kod nadležnog zdravstvenog organa - navodi se u Zakonu.