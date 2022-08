U četvrtak sve toplije i pretežno suvo uz razvoj slabe oblačnostiali i sunčane periode tokom dana.

Kasnije popodne i predveče moguća je pojava kiše i pljuskova na jugozapaduSrbije. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 23°C.

