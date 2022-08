NASILNIK SE NEĆE PROMENITI! Stručnjak ističe: Ako vas udari jednom, to će uraditi ponovo!

Advokat Nemanja Milošević i predsednik Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije Nebojša Jovanović govorili su o nasilju nad ženama i kako ga sprečiti.

Psihoterapeut Jovanović ističe da je jedan od razloga zašto se nasilje ne prijavi to što žene često osećaju stid i strah.

- Prvo što je potrebno jeste da se napravi obrada onoga što se dogodilo. Ljudi gledaju da potisnu ta negativna osećanja i onda to potisnuto deluje iz nesvesnog i pravi strahove. Dešava se čak i da se izbegavaju u budućnosti veze. Potrebno je raditi sa osobom koja je stručna za traume. Razlika između onih koji odmah prijave nasilje i onih koji trpe je nada da će se nasilnik promeniti - kaže Jovanović.

Psihoterapeut je objasnio po kom modu funkcioniše profil nasilnika.

- To ide iz detinjstva i vaspitanja. Ono što je bitno jeste da shvatite da ako vas muškarac jednom udari, da će to uraditi i ponovo. Ta ideja vaspitavanja muškarca koje imaju žene se u svim slučajevima pokaže kao nerealna. Ljudi rade ono što njima prolazi. Krivo je i naše društvo koje kaže da je muškarac onaj koji lupi šakom o sto. Promena tog stava je jedna od preventiva. Žene često osećaju i stid od pogrešnog izbora, pomisle da su one nešto skrivile i pitaju se šta će dobiti od sredine. Treba menjati i stavove sredine, što nije lako uopšte. To kreće od obrazovanja, policije, roditelja, bliskih ljudi. Onaj muškarac koji udari ženu, nije muškarac - rekao je Jovanović.

Praksa pokazuje da su žene u gradovima slobodnije da prijave nasilje, kaže advokat Nemanja Milošević.

- Zakon predviđa kazne za ta krivična dela. Posledice su velike ukoliko osoba trpi nasilje u braku ili vezi. Za silovanje predviđena kazna je od 5-15 godina zatvora, to su ozbiljne kazne. Kada se trpi nasilje, to mora da se prijavi. Postoji i ekonomsko i verbalno nasilje i to je dokazivo i u tom smislu je važno imati dokaze koji bi to potkrepili. Žrtva može sama i uz pomoć drugih to prikupiti. Suština je da se to pravovremeno prijavi. Praksa nam pokazuje da su žene koje žive u gradovima slobodnije da prijave nasilje, dok žene u manjim sredinama imaju strah. Jasno se uočava razlika. U gradu imamo situaciju da je lakše dostupno prijaviti nasilje, dok u manjim sredinama žene čekaju da prođe određeno vreme - rekao je advokat.