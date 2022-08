LETO SE VRAĆA NA VELIKA VRATA! Sve više sunčevih intervala, uz minimalnu oblačnost

Danas toplo i sunčano uz razvoj slabe dnevne prolazne oblačnosti. Maksimalne temperature oko ili malo iznad 30°C.

Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak okonormale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 32°C.Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.

Beograd: U petak sunčano i vrlo toplo tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 19°C, amaksimalna oko 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 24°C.

Autor: