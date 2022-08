Od početka godine 5.342 para upućena na vantelesnu oplodnju o trošku države!

U Srbiji su od početka godine na postupak vantelesne oplodnje o trošku države upućena 5.342 para što je za oko 300 parova više u odnosu na isti period prošle godine, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.

Ona je za Tanjug precizirala da su 2019. godine na taj postupak upućena 4.262 para, 2020. godine 300 parova više, dok ih je 2021. godine bilo 7.283.

Škodrić je rekla da se u skladu sa demokratskom politikom države stalno proširuju prava za vantelesnu oplodnju, te podsetila da se poslednje takvo pravo odnosi na podizanje starosne granice sa 43 na 45 godina.

"Od kada smo proširili to pravo, na postupak vantelesne oplodnje o trošku države upućeno je 90 žena starosti preko 43 godine", rekla je Škodrić.

Dodala je da se u poslednje dve godine kontinuirano unapređuju prava, te pomenula da je za prvo dete neograničen broj stimulisanih i neograničen broj krioembriotransfera, te pojasnila da se kod stimulisanih pokušaja od početka kreće sa hormonskom terapijom do kraja, dok u slučaju krioembriotransfera parovi već imaju zamrznut embrion iz koga se radi vantelesna oplodnja.

Takođe, napomenula je da je za prvo dete omogućen neograničen broj zamrzavanja embiona koji se pokažu da su zdravi.

Kada je u pitanju drugo dete, Škodrić podseća da su, bez obzira da li su parovi prvo dete dobili prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom, dozvoljena dva stimulisana pokušaja, tri krioembriotransfera i neograničen broj zamrzavanja.

Škodrić je istakla da je po većini ovih prava, a naročito po starosnoj granici, Srbija pored Izraela jedina zemlja u svetu koja ima ovolika prava, navodeći da je u svim drugim zemljama maksimalna starosna granica 42 godine ili niže.

Govoreći o vakcinaciji protiv HPV virusa, Škodrić je rekla da je odziv za to veoma veliki.

Podsetila je da se ova vakcina daje u svim institutima za javno zdravlje i u svim domovima zdravlja širom Srbije i dodala da su potrošene sve količine koje su do sada nabavljene, ali da su u međuvremenu nabavljene dodatne količine.

"Ono što je važno, to je da nema zastoja u vakcinaciji. S obzirom na toliko veliki odziv, mi smo povukli i ugovorili dodatne količine tako da će svi građani koji žele i imaju pravo na to dobiti HPV vakcinu", rekla je Škodrić.

Podsetila je da pravo na to imaju mladi od 9 do 19 godina, ali i ukazala da je najidealniji period od 12. do 14. godine, kao i da se HPV vakcina dobija u dve doze - do 14. godine nulta doza i druga doza posle dva meseca, a ukoliko vakcinu primaju stariji od 14 godina onda su to nulta, druga doza posle dva meseca i treća doza posle šest meseci.

Građanima je poručila da su obezbeđene i druga i treća doza, navodeći da se kada građanin dobije nultu dozu automatski za njega odvaja o trošku države i čuvaju i druga i treća doza.

Kako je dodala, ukoliko je neko prvu dozu primio pre 19. godine, a drugu i treću dozu nakon što je napunio 19 godina, obe te doze su o trošku države.