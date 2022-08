DANAS JOŠ TOPLIJE! Leto nam se vraća na velika vrata: Temperature i do junskih 35 stepeni - EVO DA LI SE OČEKUJE KIŠA!

U subotu pretežno sunčano i još toplije uz lokalni razvoj oblaka popodne koji će biti jači na zapadu i jugozapadu Srbije, gde su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U ostalim predelima suvo. Vetar slab promenljiv, ujutru južni, a popodne zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

Beograd: U subotu sunčano i vrlo toplo uz slab lokalni razvoj oblaka popodne. Vetar slab promenljiv, ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 20°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 26°C.

