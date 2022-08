'NISAM MOGAO DA VERUJEM KAD SAM OVO UGLEDAO' Prizor iz Čačka šokirao, vozači se uplašili, evo zašto (FOTO)

Ulicom Strajina Lapčevića u Čačku, naočigled prolaznika odigrala se sasvim neverovatna scena. Vlasnik automobila marke "lada", prodefiolovao je čačanskom ulicom kretajući se ka sajmištu natovaren raznim materijalom i sekundarnim sirovinama mimo njegovih gabarita.

- Nisam mogao da verujem koliko je stvari stalo na krov auta, plašio sam se da se u krivini ne prevrne zajedno sa gomilom loma. Natovario je od trimera, starog šporeta, kreveta, dečijih kolica i još dosta toga, mogu slobodno reći prešao je igricu i dao razlog da, umesto svima koji voze karavane zamene za "ladu", jer dosta više može da stane. Delovao je kao da se seli na drugo mesto - kazao je Vladimir za RINU.

Ono što je zabrinulo građane koji su se našli u u blizini ove "natovarene" mašine, jeste što nije bio obeležen siglanizacijom, te da je mnoge moga dovesti u opasnost.

- Hteo sam da ga preteknem, ali se nisam usudio, činilo mi se nebezbedno. Hvala Bogu ubrzo se zaustavio na proširenju pa nije došlo do većih komplikacija. Pretpostavljam da su to bili sakupljači sekundarnih sirovina - zaključio je on.

