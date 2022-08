Svake godine oko 200 mladih izađe iz doma ili hraniteljske porodice u Beogradu, a pravo na pomoć imaju još godinu dana.

Jasmina Đoković iz udruženja “Moj krug” imala je sedam godina kada je izgubila majku, a oca kada je imala 14 godina. Kada joj je umrla maćeha, nju i njene dve mlađe sestre smestili su u hraniteljsku porodicu.

- Odrasla sam preko noći i, uprkos svemu, u lošem ima i nekih dobrih stvari i trudim se da tako gledam na život. Ostala sam uskraćena za emocije, podršku i ljude koji su mi falili kako bi me pogurali, ali ih nisam imala – priča Jasmina za kamere Televizije Pink.

Iz prve porodice u koju je bila smeštena sa sestrama tražila je premeštaj zbog maltretiranja i omalovažavanja. Premeštena je u Suboticu kod hranitelja koji su joj pružili svu potrebnu podršku i o kojima govori sa ogromnom ljubavlju.

- Moj staratelj Milan, nažalost sada pokojni, naučio me je mnogim stvarima, od opšte kulture, komunikacije i svega što mi je falilo. Bilas am pomalo i divlja, otuđena od ljudi, a onda sam postala društvena, pričljiva, vratilo mi se samopouzdanje… Podržali su me kada sam htela da upišem fakultet, uplatili mi vozačku dozvolu, naučili me da plivam, putovala sam… - priča Jasmina kroz osmeh.

Trenutak napuštanja hraniteljske porodice je nešto što se ne zaboravlja, kaže nam ona, jer mlade osobe nisu spremne na ono što ih čeka. Po izlasku iz sistema socijalne zaštite i na završetku studija, našla se na još jednoj prekretnici.

- Nazad ne postoji, a napred je neizvesno. Ipak, ja se ne bojim i šta god da je, ići ću napred – kaže samouvereno.

Nije se Jasmina bojala ni da podeli svoju životnu priču i tada joj je sreća zakucala na vrata.

- Pitali su me koji problem imam, a imala sam sao jedan – posao. Ne posao za mene kao osobu iz hraniteljske porodice, već za čoveka generalno, bilo starog ili mladog. Falila mi je sigurnost i redovna primanja – kaže Jasmina koja je, kako kaže, imala sreću u nesreći: dobila je posao za stalno i svet se promenio.

Ona sada ima priliku da pruži ruku nekome ko je u situaciji kao njenoj. Jasmina sada ima još jednu želju.

- Najveća želja mi je da imam svoj stan. Jesam kreditno sposobna, ali je problem učešće koje ne znam odakle da stvorim – kaže Jasmina.

Mi joj želimo da uspe i da stvori svoj krov nad glavom i ne sumnjamo da će ova hrabra devojka doći do svog cilja, jer je dosad pokazala da život pobedi sve, a ona ga je odmalena uzela u svoje ruke i ide samo napred.