'Izbegnite operaciju kuka, dođite na preglede na vreme!' Vladan Jovićević o KOKSARTROZI i svim tegobama koje upućuju na ovu neprijatnu bolest! (VIDEO)

Kokstartroza je degenerativno stanje zgloba kuka koje se uspešno može lečiti ukoliko se lekaru obratite na vreme, rekao je za Pink Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja West Medic.

Rekao je da su dva primarna simptoma bol u preponi i bol unutar samog zgloba pri osloncu i prenosu težine na samu zonu unutar zgloba kuka.

- Vrlo često dođe do mišljenja samog pacijenta da je bol vezan za sam zglob kuka, a suštinski sve što boli sa strane i pozadi nema veze sa samim zglobom kuka. To su obično bolovi vezani sa kičmeni stub. Što se tiče samog kuka, treba definisati odakle dolazi bol. Primetićete najpre i ograničenje u pokretu - rekao je Jovićević.

Kako kaže, pokreti ustajanja i sedanja, kao i čučnja mogu pokazati da je problem sa kukom, kako kaže, može se primetiti da noga ide u pravcu koji ne želimo.

- Dijagnostika je jako bitna, neophodno je najpre biti siguran o čemu se radi. Treba videti i šta je uzrok problema i šta dovodi do bola. Snimak najbolje pokaže gde je došlo do određenih promena - rekao je Jovićević.

On je rekao da bilo koje ograničenje pokreta praćeno sa osećajem bola, pokazuje da je došlo do određene promene.

- Tada je najbitnije videti šta je uzrok, ali to treba prepustiti stručnjacima. Nemojte piti lekove i zanemariti to. Zglob ne trpi rad na silu, pa nemojte ni vežbati i pokušavati sami da rešite to ograničenje - rekao je Jovićević.

Jovićević je rekao da je naš usprevni položaj simetričan, pa ukoliko dođe do problema na jednoj strani, opterećenje i težište se prenosi na drugu stranu, pa se i, kako kaže, druga strana dosta opterećuje.

Kako kaže, postoje načini da se kroz terapije izbegne operativni zahvat i proteza, ali je, kako kaže, za to najbitnije na vreme se obratiti lekaru.

- U septembru u West Medic sistemu možete besplatno da se pregledate i svi koji imaju neke probleme treba da dođu da pokušamo zajedno da pronađemo način da vam pomognemo - rekao je Jovićević.

