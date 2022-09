DANAS TOPLO U VEĆINI KRAJEVA SRBIJE SUVO VREME - U OVIM MESTIMA se očekuju pljuskovi sa grmljavinom!

Danas se očekuje suvo vreme, a zatim i novi razvoj umerene do jake oblačnosti koja dolazi sa zapada i severozapada i tokom dana zahvata većinu predela sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature na severu i zapadu Srbije.

Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 21°C na severu Vojvodine do 29°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi u većini predela.

U Beogradu ujutru suvo, a zatim postepeno naoblačenje i kiša i lokalni pljuskovi popodne i uveče. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu.

Minimalna jutarnja temperatura 19°C, a maksimalna do 26°C. Uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme narednih dana: U petak hladnije i oblačno sa kišom koja postepeno odlazi na istok uz prestanak padavina na severu i zapadu Srbije popodne uz delimično razvedravanje. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 17°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C.

U subotu u svim krajevima suvo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj slabe prolazne oblačnosti i toplije nego u petak. U nedelju novo prolazno naoblačenje može usloviti kratkotrajnu kišu tokom dana i ponegde lokalne pljuskove. Početkom naredne sedmice sunčanije i malo toplije.

U subotu u svim krajevima suvo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj slabe prolazne oblačnosti i toplije nego u petak.

U nedelju novo prolazno naoblačenje može usloviti kratkotrajnu kišu tokom dana i ponegde lokalne pljuskove. Početkom naredne sedmice sunčanije i malo toplije.

Autor: