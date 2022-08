METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS VREME ČEKA U SEPTEMBRU: Evo da li će biti Miholjskog leta i kad stiže naglo zahlađenje

Meteorolog Ivan Ristić kaže da nas u septembru očekuje smena svežijih i tolijih dana uz čestu pojavu kiše.

- Polje visokog pritiska iznad Severnog mora i Skandinavskog poluostrva usloviće priliv hladnog vazduha sa Arktika u Finsku i Rusiju, što će u tim zemljama istovremeno označiti kraj leta i početak jeseni. Maksimalne temperature u Moskvi, koje su proteklog vikenda bile slične našim u Beogradu i iznosile su oko 30 stepeni Celzijusa, spustiće se za 20 stepeni i narednih dana biće oko 10 stepeni Celzijusa. Manja količina ovog hladnog vazduha stići će do centralne i istočne Evrope, ali i Balkana - kaže Ristić.

Prema prognozi meteorologa Ristića do petka nas očekuje svežije i kišovito vreme.

- U četvrtak, 1. septembra, ujutru i pre podne umereno oblačno, pretežno suvo i toplo. Posle podne uticaj talasa vlažnog vazduha sa zapada koji će usloviti naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Postoje uslovi za lokalnu pojavu intenzivnijih pljuskova sa gradom i jakim vetrom. Počeće da duva pojačan severozapadni vetar, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni Celzijusa. U petak, 2. septembra, prepodne oblačno povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Popodne i krajem dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni. Zbog priliva hladnijeg vazduha iz centralne Evrope biće osetno svežije, pa će se maksimalna temperatura kretati od 19 do 24 stepena Celzijusa u nižim predelima i 11 do 16 stepeni Celzijusa na planinama - objašnjava Ristić.

Temperature prave letnje

Od 3. septembra pa sve do 9. septembra u Srbiji se očekuju prave letnje temperature uz moguće pljuskove.

- U subotu i nedelju, 3. i 4. septembra, smena sunca i oblaka, ponovo toplije sa najvišim temperaturama od 24 do 29 stepeni Celzijusa. U subotu suvo, a u nedelju popodne i uveče nestablino sa pljuskovima kiše i grmljavinom. Od ponedeljka, 5. septembra do petka, 9. septembra kraća stabilizacija vremena, sve više sunca a sve manje oblaka koji mogu usloviti pljuskove kiše uz porast dnevne temperature. U sredu 7. septembra i četvrtak, 8. septembra, temperature će biti ponovo letnje oko 30 stepeni Celzijusa i kretaće se od od 27 do 32 stepena Celzijusa u nižim predelima i 19 do 24 stepena Celzijusa na planinama.

Naglo zahlađenje, pa Miholjsko leto

Meteorolog Ristić najavljuje zahlađenje polovinom meseca kada nas osim pada temperature očekuje i učestala pojava kiše praćena gradom, ali i dolazak Miholjskog leta kada će se vreme ponovo stabilizovati.

- Od petka, 9. septembra i sledećeg vikenda, 10. i 11. septembra počinje nestabilno vreme koje će doneti pljuskove kiše sa gradom, grmljavinom, pojačanim vetrom i postepenim padom temperature.Promenljivo i svežije vreme potrajaće i tokom druge dekade septembra, pa će maksimalne temperature sredinom meseca biti malo ispod normale za drugu dekadu septembra i kretaće se od 18 do 23 stepena Celzijusa u nižim predelima i 10 do 15 stepeni Celzijusa na planinama - kaže on i dodaje da ulaskom u treću dekadu meseca dolazi i stabilizacija vremena:

- U trećoj dekadi septembra vreme će se stabilizovati, kiša će prestati i temperatura će se postepeno povećavati, što će nas uvesti u najlepši deo jeseni poznat kao Miholjsko leto. Uz dosta sunca i sveža jutra, maksimalna temperatura krajem treće dekade septembra kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa u nižim predelima i od 14 do 19 stepeni Celzijusa na planinama - navodi Ristić.

U septembru se u pojedinim danima očekuje veće količine kiše pa bi slivnike trebalo očistiti gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost ponovnih poplava. Kiša bi trebalo da popravi i hidrološku situaciju jer će, osim u našoj zemlji, padati i u većem delu Evrope.

