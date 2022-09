Mozer: Srpska vina po kvalitetu u samom vrhu

Srpska vina su po kvalitetu u samom vrhu, ali je potrebno da se promovišu, ocenio je danas povodom održavanja međunarodnog sajma vina Otvorenog Balkana u Beogradu glavni i odgovorni urednik najpoznatijeg austrijskog stručnog časopisa za vino Falstaf Peter Mozer.

Mozer je, u izjavi Tanjugu, kazao da nije računao da bi međunarodni sajam vina mogao tako brzo da bude održan u Beogradu, ali da je očekivao da će do toga doći, imajuću u vidu potencijal koju zemlja ima sa svojim vinima, posebno autohtonim.

On je kazao da se sajam održava u izvanrednom formatu.

Mozer je pohvalio srpska vina i naveo da u Srbiji vinari imaju odlične uslove - optimalne terene, odličnu klimu, i što je posebna prednost, puno autohtonih sorti, koje su optimalno adaptirane.

"Srbija ima sve poznate vrste od šardonea do merloa, ima ogroman sortiman od belih do crvenih vina. Ali, budućnost je u autohtonim sortama, jer se to najviše traži u svetu“, objasnio je on.

Upitan da li srpsko vino ima šanse da uđe na austrijsko tržište, rekao je da svako dobro vino ima šanse širom sveta.

Naglasio je da je neophodno ljudima pokazati, na primer ovakvim sajmom, šta sve Srbija može da ponudi.

"Kada dođu someljeri, trgovci vinom, i vide šta sve ima, onda će ih uvoziti u Austriju i ponuditi svojim klijentima. A u Austriji imamo mnogo mladih ljubitelja vina, koji su otvoreni za sve vrste vina. Mi stariji smo malo konzervativniji, nismo tako otvoreni, ali budućnost u vinskom poslu je svakako na mladima“, rekao je Mozer.

Kazao je da je, uoči sajma, imao priliku da degustira srpska vina, i da ih oceni.

"Srpska vina se nalaze u samom vrhu. Preporučio bih srpska vina“, podvukao je on.

Objasnio je da ona imaju tu potrebnu harmoniju sa jelima, pa bi Srbija mogla postati novi partner austrijske gastronomije.