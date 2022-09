STRUČNJACI PREPORUČUJU: ŠTEDITE U DINARIMA I ŠVAJCARCIMA - Evro pada na 116, dolar ide preko 120 dinara!

Švajcarska valuta je najstabilnija, na duži rok ne bih čuvao svoje pare u dolarima. Vrednost dolara će rasti do kraja zime, kaže Dušan Uzelac sa sajta "Kamatica".

Najstabilnija valuta za štednju na duži rok je švajcarski franak, ali i domaći dinar, kažu ekonomski stručnjaci.

Istovremeno, dolar dostiže najviše vrednosti u proteklih 20 godina u odnosu na evrovalutu, a do kraja godine još će jačati i otići će na 120 dinara, dok će evro pasti na 116 dinara, procenjuju eksperti.

Dolar je za godinu dana sa 100 porastao na 118 dinara, ali trend njegovog jačanja trajaće samo do proleća, s obzirom na to da se trgovina energentima za zimu mahom odvija u dolarima. Građanima kao glavno pitanje ostaje da li je sada isplatljivije kupovati i čuvati dolare, evre ili švajcarce.

- Očekujemo da dolar do kraja godine nastavi da jača i da dođe do 120 dinara, dok će evro padati do 116 dinara. Naša valuta biće stabilna, pa je pametno štedeti i u dinarima - navodi sagovornik Informera, stručnjak koji se bavi berzanskim i menjačkim poslovima.

Kako istuču u menjačnicama, tražnja za dolarima nije se drastično povećala od kada je njegova vrednost dostigla rekordni nivo, ali deluje da je i švajcarski franak prilično primamljiv za štednju.

- Pre bih preporučila ljudima da kupuju i štede u švajcarcima nego u dolarima. Vrednost dolara varira i već sutra može da se promeni - kaže jedan od naših sagovornika.

Prema rečima profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodraga Savića, ukoliko želite da zaradite u kratkom roku, onda se "kockate", odnosno kupujete akcije ili obveznice, ali ako želite da u drugom roku najmanje izgubite - onda štedite u švajcarskim francima.

Rizici štednje u valutama

Situacija sa ovom valutom nestabilna je zbog stanja u Rusiji i ratnog okruženja

Kako objašnjava, ovo je jaka valuta koja nosi najmanji rizik jer je, dugoročno posmatrano, najstabilnija. Tek nakon franaka od stranih valuta on preporučuje dolar, a na kraju njega evro.

- Isplativost niko ne može da vam garantuje. Vrednost dolara je vrlo nestabilna, ali kada su velike količine novca u pitanju, tada je bitno obratiti pažnju - objašnjava Savić.

On dodaje da ima realnih mogućnosti za nastavak slabljenja evra.

- Kurs odražava ekonomske razlike između država. Amerika je jedna od najjačih i najstabilnijih država na svetu, trenutna svetska kriza pogađa i nju, ali ne u tolikoj meri kao Evropu. Posledice krize svakako će više osetiti Evropa, jer se Amerika trenutno mnogo bolje snalazi, što je i mogući razlog za ovakav odnos i vrednost valuta - zaključuje Savić.

Rublja ojačala, ali ne uliva poverenje

Kada je u pitanju ruska valuta, ekonomista Ljubomir Madžar navodi da je jačanje rublje bilo očekivano zbog zahteva Rusije da se gas i nafta plaćaju u rubljima, ali da ovo nije valuta u kojoj naši građani treba da štede.

- Ne znam da je iko ikada štedeo u rubljama, ova valuta jeste ojačala ali situacija je zbog rata koji Rusija vodi nestabilna i ne uliva poverenje, tako da mislim da u rubljama ne treba štedeti - kaže Madžar.

Dušan Uzelac, urednik sajta "Kamatica", navodi da ništa ne može da se predvidi na više od nekoliko meseci:

- Svi očekuju tešku zimu i situaciju sa energentima, tu se najviše pokazuju odnosi valuta. Američkom dolaru nisu najbolje prognoze na dugi rok.

Međutim, dolar je kod nas porastao u odnosu na evro,a ljudi koji su imali dolare sada su možda na dobitku. Ipak, na duži rok ne bih čuvao svoje pare u dolarima. On će rasti dok ne prođe zima, a posle ćemo videti - navodi Uzelac.

Na pitanje šta će se dešavati sa evrom on ističe da kod ove valute nisu samo Srbi u problemu.

- Cela evropska ekonomija zavisi od evra i neće se dozvoliti da to ode na štetu građana. Neće biti tako drastične degradacije vrednosti evra, ali treba reći da, ko sada ima 100.000 evra, za godinu dana će imati 95.000 evra zbog inflacije - ističe Uzelac.

