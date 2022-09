DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Sa letom je gotovo, očekuje nas novo pogoršanje vremena

Od nedelje će ka nama ojačati polje anticiklona preko kojeg će početi strujanje toplog vazduha sa juga

Kako je u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi za narednu nedelju objavio meteorolog Marko Čubrilo čeka nas novo pogoršanje vremenskih prilika.

Kako navodi Čubrilo, visinski ciklon koji je harao ovim područjem je isto napustio, ali se sa zapada približava manja količina vlažnog vazduha.

U toku većeg dela sledeće nedelje, vreme će biti toplo uz ređe nestabilnosti, dok se nakon 9. septembra očekuju jače pogoršanje, kiša i zahlađenje.

– Kasno posle podne i uveče na zapadu reigiona naoblačenje, ponegde uz kišu i pljuskove. To naoblačenje će se u toku noći ka nedelji i u nedelju tokom dana polako premeštati na istok uslovljavajući ponegde prolaznu kišu ili pljuskove, pretežno nad središnjim predelima. Vetar danas slab, a sutra slab do umeren, severozapadni. Dnevni maksimum u oba dana uglavnom od +18 do +25 stepeni Celzijusa – stoji u prognozi za narednu nedelju.

Od nedelje će ka nama ojačati polje anticiklona preko kojeg će početi strujanje toplog vazduha sa juga, dok će u isto vreme zapadne oblasti Evrope zahvatiti jaka ciklonska aktivnost. U isto vreme sa Atlantika će se ka zapadnim obalama Evrope premeštati dva transformisana uragana, upozorava meteorolog.

Na jugu se očekuju temperature do 32 stepena, a najtopiji dan bi trebao da bude sledeći petak, mada se tog dana na zapadu i jugozapadu regiona očekue jača destabilizacija atmosfere.

– Za naredni vikend se očekuje jače popgoršanje, kiša, grmljavinski pljuskovi i osetnije osveženje. Trenutno stoji signal za moguće obilnije padavine, posebno na lokalnom nivou, ali više o tome u koliko bude potrebe kada se promena približi – navodi Čubrilo, i precizira:

Sumirano, posle pravog jesnjeeg pogoršanja pred nama je nedelja kasno-letnjih karakteristika, dok se od 09.09. očekuje novo, jače, pogoršanje. Pravo leto sa vrelom danima je definitvno iza nas.