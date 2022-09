Novosađanka se obratila podstanarima koji se žale na cene stanova - njena poruka je neke ŽESTOKO NALJUTILA!

Poznato je da je zbog trenda rasta cena nekretnina za novi životni prostor potrebno izdvojiti više novca nego pre nekoliko meseci ili godinu dana, ali ni trenutna situacija sa iznajmljivanjem stanova nije mnogo bolja. Žalbi i apela podstanara na visoke cene najma bilo je i ranije, ali sada svako malo na društvenim mrežama osvane fotografija oglasa sa cenom koja se mnogima čini nerealna i nepristupačna i to za prostor koji je po lokaciji, kvadraturi i opremljenosti daleko ispod proseka.

O tome, naravno, različita mišljenja imaju i stanodavci i ljudi koji su u potrazi za nekretninom, međutim, u grupama u kojima mogu da se pronađu ovakvi oglasi, neretko dođe do rasprave, svađa i uvreda među članovima. Njih je posmatrala i jedna Novosađanka, koja je odlučila svima da odgovori.

"Već neko vreme sam član grupe i ono što u poslednje vreme viđam je zaista zabrinjavajuće. A pritom ne mislim na cene stanova. Obzirom na inflaciju sasvim je logično da i kirija poskupi, ali kako vidim od 300-500 evra može da se nađe fino mesto za život. Zanemariću ovom prilikom stanodavce kojima cena odudara od kvaliteta, pohlepe je uvek bilo i biće je, to svakako nije tema. Ali komentari tipa 'jadan, bedan narod', 'skupo za naše uslove', 'celu platu za kiriju', 'od čega da živim ako sve dam za stan' i td širok spektar žalopojki, a još širi uvreda na račun stanodavaca", započela je ona.

U nastavku se osvrnula na način na koji podstanari dolaze do budžeta za stan i ono što je napisala mnoge je naljutilo.

"Vaš problem nije cena stana i to što ne možete da ga priuštite, već to što za sitan novac trošite svoje životno vreme na radnom mestu koje od vas pravi zatvorenike koji imaju da pokriju tek osnovne potrebe. Plata služi da se preživi, ne da se živi, uživa, iznajmljuje stan ili ne daj Bože kupi. 21 vek je, milion mogućnosti da se napravi novac, ali ako je VAŠ IZBOR da ste pola dana na poslu, kako bi zaradili prosečnu platu, a drugu polovinu dana provodite odmarajući od tog posla, onda zaista ne vidim razlog da se na bilo šta žalite, pogotovo ne na cene nečega što ne možete sebi da priuštite. Niko vam ništa nije dužan, ni država, ni poslodavac niti bilo ko drugi, nema potrebe da se toliko oslanjate na njih jer vam oni neće rešiti finansijske probleme, to im nije uloga u vašem životu. Sami sebi ste dužni, da ne budete samo jos jedan isfrustriran i 'šaljiv' komentar ispod objave", zaključila je Novosađanka.

Nekolicina korisnika odmah je podržala njen stav.

"Svaka čast, podržavam svaku reč, ne volim ljude koji stalno kukaju i uvek čekaju da im padne nešto..", "Napokon jedan normalan post, svaka čast", "Toliko mogućnosti danas, kanda su ljudi navikli da lenčare...", "Istina. Ili unovči svoje slobodno vreme ili imaj vreme i nemoj se žaliti", "Bravo", "Bravo! Život je borba, a ne kuknjava!", "E bravo, za sve si u pravu, red, rad i disciplina uvek su se isplatile, samo rad i napred guraj...", pisali su jedni.

Ipak, brojniji su bili oni koji se ne slažu sa mišljenjem autorke posta. Među takvim komentarima našla su se različita iskustva ljudi koji su se osetili prozvanim, pa su Novosađanki uputili, najblaže rečeno, oštre odgovore.

"Lako je tebi srce moje, budi robot", "Priča nekog ko se nikad nije našao u takvoj situaciji...", "Lupiš tako i ostaneš živa ....cirkus", "Ja radim za nekoga, imam pristojnu platu, ali nisam pala s kruške da lopatama bacam novac na nešto što ne moram. Već 10 godina sam podstanar i znam kakve su muke ljudi koji nailaze na stanove kod ljudi koji zamišljaju da je njihov stan vredi ko stan na Menhetnu, a zapravo nije ništa specijalno, da ne kažem da mu fale stvari koje mu omogućavaju da bude normalno mesto za život", "Molim Vas, obrišite ovaj status. HVALA", "A čime se ti to noblesu baviš u životu pa sebi daješ za pravo da tako javno s**eš i staješ ljudima na žulj koji gube dragoceno vreme na poslu za neku siću? Ajde pomozi narodu daj neke neke smernice", "Pa ne može svako da radi za 1000 evra mesečno. Ja mogu da se ubijem radeći kao i što radim poslednjih 30 godina džaba sve kad više od 500 evra ne mogu da zaradim. A treba nekom da platim 350-450 sa troškovima taj stan", pisali su oni.