Vraća se LETO, ali samo na JEDAN DAN: Temperatura će biti 32 stepena, a onda sledi LEDENI OBRT

Ove sedmice očekuje nas pravo letnje vreme, temperatura će ići oko 30 stepeni, najavio je meteorolog Đorđe Đurić. Pogoršanje sa padavinama, uz zahlađenje sledi nam vikend. A Zapadna Evropa narednih dana biće na udaru ciklona (bivših uragana) sa Atlantika.

– Srbija će narednih dana biti pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, pa se očekuje sunčano i stabilno. Istovremeno, sa jugozapada će sve više jačati termički greben, pa se u sklopu njega očekuje priliv tople vazdušne mase, pa će sledeće sedmice biti i toplo – najavio je Đurić.

Istovremeno, istočna Evropa biće pod uticajem visinskog ciklona i veoma hladne vazdušne mase, uz prave jesenje temperature, a zapadna Evropa biće pod uticajem ciklona, obilnih padavina i olujnih vetrova, ali i tople vazdušne mase.

– U Srbiji u ponedeljak umereno oblačno, ujutro ponegde sa maglom i niskom oblačnošću, dok se tokom dana očekuju sunčani periodi. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni – piše Đurić.

U Srbiji u utorak, sredu i u četvrtak, kaže on, sunčano i još toplije. Jutra će biti svežija, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Maksimalna temperatura biće u utorak i sredu od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni, a u četvrtak od 28 do 32 stepeni, u Beogradu oko 30 stepeni. U petak se očekuje narušavanje termikog grebena i spuštanje visinske doline sa severa, ali i uticaj ciklona iz centralne Evrope, koji će prethodno kao bivši uragan stići preko Atlantika do zapadne Evrope i području od severozapada Španije i Portugalije do Irske, Engleske i Škotske donositi obilne padavine i uraganske vetrove

Inače, ovo područje danima će narednih dana biti pod uticajem snažnog ciklona sa Atlantika, potom i napomenutog bivšeg uragana, koji se trenutno kao uragan prve kategorije nalazi nad srednjim delom Atlantskog oekana, zapadno od Azorskih ostrva. Upravo će ova ciklonska aktivnost uslovljavati da do Evrope i našeg područja sledeće sedmice pristiže veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike preko Mediterana, dok snažni oblačni i padavinski sistemi sa Atlantika i zapada Evrope neće moći preko Alpa da prodru sve do petka do našeg područja, zbog uticaja anticiklona i termičkog grebena.

Ipak, kako se u petak nad našim područjem očekuje narušavanje termičkog grebena i anticiklona, i kako se sa severa očekuje spuštanje prostrane doline i prodor hladnog fronta u sklopu ciklona iz centrlane Evrope, očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojavu grmljavinskih oluja.

Pre prodora hladnog fronta biće i dalje veoma toplo, uz temperature od 26 stepeni na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 30 stepeni. Potom se do kraja dana po prodoru hladnog fronta očekuje pad temperature, a vetar južnih smerova biće u skretanju na severozapadni. Tokom sledećeg vikenda biće osetno hladnije. Očekuje se promenljivo oblačno, u subotu ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u nedelju očekuje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura biće od 22 do 28 stepeni, u Beogradu do 23-24 stepena.