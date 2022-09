SAŠA MIRKOVIĆ O BAKI PRASETU: Što pre mu se mora stati na kraj dok se još neko nije ubio kao Kika!

Saša Mirković, vlasnik Hype televizije i produkcije iz Beograda, čuveni estradni menadžer, pružio je javnu podršku Željku Mitroviću u sporu sa jutjuberom Bogdanom Ilićem poznatijim kao Baka Prase.

Mirković je, u intervjuu za “Express”, izneo niz informacija o Iliću. Saša kaže kako je konačno došlo vreme da se Prasetovim zlodelima stane ukraj.

Prešao sve granice

- Mali Ilić je toliko zagrizao s tim nasiljem na mrežama, da je to prešlo sve granice. To onako upotpunjava sa svim ljudima koji mu se iole ne sviđaju ili koji su uspešni u svojim poslovima. Prvo je krenuo od klinaca jer mi stariji možemo nekako to da ispratimo, ali deca to ne mogu da istrpe, posebno te njegove nasilnike koji stoje iza tih njegovih klipova i šalju po Instagramu po 500, hiljadu poruka. To su stravične poruke, da ja nemam reči. Zamislite sada tu decu kada im se on „nakači“, a koje on inspiriše. Onda dođe po hiljadu komentara. Prete im, nazivaju ih raznoraznim imenima. To je sve dovelo do toga da se mala Kika Đukić ubila. Izvršila je samoubistvo jer nije mogla više da živi od tih pritisaka. No, Prase se ne zaustavlja, on ide dalje. Krenuo je sada na Željka Mitrovića, pa na mene, te smo odlučili da se malo pozabavimo tim stvarima. Bavili smo se i ranije, ali nije reagovao, e sada ćemo se pozabaviti na pravi način – priča Saša Mirković za “Express”.

U ovom „naletu zlobe“ nije dirao Acu Lukasa, sada se „nakačio“ Mitroviću i njemu.

– Ma on toliko „baljezga“, ali to dovodi do velike mržnje jer on ima veliki broj pratilaca ili fanova. Oni kolektuju tu mržnju na internetu i to je veliki problem za društvo celog regiona. Sve to dovodi do daljeg nasilja. Što pre im se mora stati na kraj, pre nego što još neko strada – kaže Saša.

Kada se Kika ubila, Prase je naprasno pobegao u Holandiju kod oca.

– On je tamo kao neki sveštenik a inače je upravo taj „sveštenik“ inspirator njegovih zlodela jer ga, očito, podržava. Kakav je to sveštenik ako si tako vaspitao sina. Umesto da pomažeš drugim ljudima, guraš sina da gasi tuđe živote. Osnovno pitanje za tog oca koji se stalno oglašava na svom FB, a zove se Nenad Ilić, zašto glumi sveštenika koji pomaže ljudima? A ustvari pozadina je skroz nešto drugo. E onda je sve to i politički instruirano, dolaze te neke političke podrške, prave bum u celom društvu, regiji. Mi živimo normalno, volimo se e sada zbog tih i takvih treba da se opet neko s nekim svađa.

Tu je veliki problem, dodaje Mirković, što mladi u njemu vide idola zato što vozi, npr, dobre automobile, pa kažu: „hoću i ja ovakav automobil što vozi Baka Prase“!

Kolektor nasilja

- Oni ne znaju da iza toga stoji, očito, neka kriminalna grupa, možda i narko. On zarađuje na državi i sve to ima veze sa prijavljenom imovinom, zaradom. Zašto se mnogi ne upitaju odakle mu toliko novca, hajde ako toliko zarađuješ od internet platformi, zašto ne plaćaš porez državi? Sve je to sumnjivo, onda ti njegovi biznisi čiju zaradu stavlja na neke račune po Amsterdamu, sve je to, u najmanju ruku, sumnjivo. Šta on i njegov otac rade po Amsterdamu, podstiču nasilje, da li je on sveštenik ili lažni… sve su to pitanja koja moraju pod hitno da se otvore, pre nego što još neko strada. Sve je to organizovano. Nije bitno više ko je povukao okidač, ko je pucao, ubio, najbitnije u svemu tome ko je to inspirisao. Prase je, kažem još jednom, jedan veliki kolektor i inspirator nasilja na teritoriji celog regiona – za „Express“ je ispričao čuveni menadžer Saša Mirković koji uskoro, u Sarajevo, dovodi i miljenika tamošnje publike Acu Lukasa koji će Sarajlijama zapevati 12. novembra u Zetri.