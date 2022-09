TEMPERATURA PADA ZA 15 STEPENI OD VIKENDA: Stižu pljuskovi i nepogodine, a onda sledi NOVI VREMENSKI OBRT

Za vikend dnevni maksimum ići će od 17 do 25 stepeni, dok će početkom sledeće nedelje biti još malo svežije uz dnevne maksimume od 15 do 22 stepena

Do petka nas očekuje toplo vreme uz ređe pljuskove, mada se već u četvrtak poslepodne u pojedinim krajevima očekuje jača destabilizacija vremena, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

- Vikend će biti svežiji i promenljiv, kao i početak sledeće nedelje. Stabilnije i toplije vreme, ali na kratko, očekuje se oko 15. septembra - glasi uvod njegove najnovije prognoze.

Kako pojašnjava, pod uticajem jakog ciklona nad zapadnom Evropom je vrlo nestabilno vreme uz grmljavinske pljuskove, dok nad našim delom Evrope i dalje dominira polje anticiklona preko kojeg struji topao vazduh sa juga. Do četvrtka uveče anticiklon će dominrati vremenom nad nama ali će povremeno uslovljavati lokalnu destabilizaciju atmosfere, posebno nad Dinarskom planinskim sistemom i na krajnjem severozapadu regiona.

- Jutra će biti sveža i mestimično maglovita, a dnevni maksimumi do 25 do 32 stepena.U četvrtak poslepodne nad jugozapadnim, zapadnim i južnim delovima regiona očekuje se jača destabilizacija atmosfere uz pljuskove i grmljavinske nepogode. Nestabilnosti će se u toku noći ka petku proširiti nad središnje i severne predele regiona, dok bi u četvrtak nad celim regionom trebalo biti svežije i nestabilno. Najmanje nestabilnosti na krajnjem istoku i jugoistoku regiona. Sa nestabilnostima vetar u okretanju na jak i vrlo jak zapadni i severozapadni smer, ali će posle njih uglavnom biti slab do umeren - navodi Čubrilo.

U petak će dnevni maksimum ići od 20 na zapadu do 27 na istoku regiona. Za vikend još svežije, u subotu ponegde uz lokalne pljuskove dok se u nedelju očekuje ćešća pojava grmljavinskih pljuskova, posebno nad zapadnim, južni, središnjim i severnim delovima regiona. Vetar umeren, povremeno i pojačan, severozapadni. Za vikend dnevni maksimum ići će od 17 do 25 stepeni, dok će početkom sledeće nedelje biti još malo svežije uz dnevne maksimume od 15 do 22 stepena Celzijusa.

- Oko 15. septembra noći će biti vrlo sveže, ali tokom dana će biti sunčano i toplije, dok je novo pogoršanje moguće već oko 18. septembra.Iskoristite narednih nekoliko dana jer već od četvrtka uveče stiže nov svežiji i nestabilan period - zaključuje on.

