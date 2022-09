BEOGRAĐANIN ZAKASNIO NA LET POSLE TRI SATA ČEKANJA U REDU: Amsterdamski aerodrom u totalno rasulu, nedostaju im radnici!

I dok je 2004. godine važio za četvrti u Evropi po broju putnika, odmah iza Hitroa, Pariza i Frankfurta, danas se za njega više vezuju kašnjenja, čekanje u kilometarskom redu i pitanje da li ćete i nakon četiri sata čekanja stići na let. U gore pomenutoj situaciji našao se Beograđanin, koji je ispričao šta mu se dešavalo po povratku u Beograd iz Amsterdama, piše Telegraf.

⁦ @Schiphol ⁩ airport today was pretty rough. My friend arrived 4 hours before her flight. She checked in online in advance. She had no checked luggage, and barely made it through security before her flight. #schipholchaos #schiphol pic.twitter.com/jPq7UbLuqV



- Znajući da ljudi konstantno pišu da imaju problema sa ovim aerodromom, na Lufthansin let sam došao tri sata pred poletanje i imao sam samo ručni prtljag. Video sam ogromne kolone, ali sam pomislio da je nešto drugo u pitanju jer sam došao na vreme, odradio sam prijavu za let na automatu i krenuo ka gejtovima - objašnjava čitatelj za Telegraf Biznis dodajući:

The @Schiphol airport mess does not get any better. Came here two months ago and security check lines were over two hours long. This morning the same. Try to avoid Schiphol if you can! #schiphol pic.twitter.com/KVVvEBkBzB