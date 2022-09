ZA 24 SATA NEVEROVATAN PREOKRET! Srbiji sledi ZAHLAĐENJE sa pljuskovima i grmljavinom - JEDNA GRUPA BOLESNIKA POSEBNO UGROŽENA!

U Srbiji će još danas biti sunčano i toplo.

Prema najavi meteorologa Đorđa Đurića jutra će biti svežija, u dolinama i kotlinama sa maglom. Maksimalna temperatura biće u sredu od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C, a u četvrtak od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C.

Očekuje se da u četvrtak uveče i u petak dođe do destabilizacije i povećanja oblačnosti, i očekuju se zatim lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali će ostati toplo vremeuz temperature od oko 25 stepeni.

- Tokom sledećeg vikenda biće osetno hladnije. Očekuje se promenljivo oblačno, u subotu ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u nedelju očekuje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura biće od 22 do 28°C, u Beogradu do 23-24°C.

Prema trenutnim prognozama zahlađenje sa padavinama očekuje se sredinom septembra.

Maksimalna temperature vazduha biće danas 30 stepeni na Paliću, Novom Sadu, Nišu, Loznici, Beogradu, Kragujevcu, 29 u Kraljevu, 28 u Negotinu, na Zlatiboru 25 i Kopaoniku 18.

U četvrtak najtoplije će biti u Loznici i Beogradu, do 32 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i Kraljevu 31, na Paliću i u Negotinu 29, na Zlatiboru 26, na Kopaoniku 19.

Prema petodnevnoj vremenskoj prognozi RHMZ, u Beogradu, i drugim gradovima, u petak, subotu i nedelju očekuju se poslepodnevni pljuskovi, a temperature će biti 29 stepeni Celzijusa u petak, 26 u subotu i 24 u nedelju.

Kada je biometeorološka situacija u pitanju danas se očekuje da kod većine hronično obolelih I osetljivih osoba budu izazvane uobičajene tegobe.

- Svima se savetuje pridržavanje saveta lekara i uzimanje redovne terapije, a astmatičarima oprez u jutarnjim satima. Svim učesicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. U četvrtak biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju – poručuju stručnjaci.

Autor: