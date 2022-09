ODJEDNOM STE ALERGIČNI?! Roganović otkrio zašto se alergija ne javlja u kasnijim periodima života -OSTAĆETE BEZ TEKSTA!

Broj zaraženih od kovida je sve veći, ali u porastu je i broj drugih respiratornih infekcija, kao i alergijskih reakcija, posebno zato što je u jeku sezona cvetanja korova. Oko 10 odsto stanovništva alergično je na polenov prah ambrozije, a iz godine u godinu ta alergija je sve češća kod onih koji ranije nisu ispoljavali reakcije na ovu biljku.

Dr Milan Roganović, predsednik Etičkog odbora UG lekari i roditelji za nauku i etiku, otkrio je zašto se alergija javlja kod ljudi iako je prethodno nisu imali.

- Sve je veći broj ljudi koji su alergičari. U Srbiji se može reći da možda i svaka treća osoba ima neki vid alergije. Alergija se smatra bolešću savremenog doba i mnogo je uzroka i faktora koji na to utiču. Od neke lične genetske predispozicije do nekih spoljnih faktora. Od onoga što unosimo prilikom ishrane odnosno aditivi i konzervansi koji utiču na to da organizam u nekom trenutku alergijski reaguje na spoljne nadražaje. Kao i preterana upotreba pesticida u poljoprivredi koja ulazi svakodnevnu ishranu. Takođe i tempo života i stres - rekao je Roganović.

