DA LI ĆEMO IMATI MIHOLJSKO LETO? Detaljna dugoročna prognoza - 15 kišnih dana u oktobru, a poznato je i kada će biti PRVI MRAZ

Pred nama je najpre topao i prosečno kišan oktobar u većem delu Srbije.

Leto polako odbrojava poslednje dane, a jesen nam stiže, reklo bi se, i pre nego kalendarski. Poslednjih nedelja smenjivali su se sunce, oblaci i kiša, a o izgledima vremena za mesece pred nama govorio je prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a.

On je rekao za medije da je pred nama najpre topao i prosečno kišan oktobar u većem delu Srbije.

U većem delu Srbije se očekuje oktobar sa srednjom temperaturom vazduha do jednog stepena iznad višegodišnjeg proseka, a u južnim i istočnim delovima zemlje u domenu proseka. Srednja oktobarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 13 do 16 stepeni, a u planinskim predelima od osam do 10 stepeni.

- Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za oktobar biti od 21 do 23 stepena u nižim predelima, a u planinskim predelima od 12 do 18 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od osam do 13 stepeni, a u planinskim predelima od pet do osam stepeni - rekao je i dodao da se očekuje da će letnjih dana sa maksimalnom temperaturom 25 stepeni u nižim predelima biti od dva na Paliću, do pet u Nišu, a u Beogradu tri dana.

On je dodao i da se tokom oktobra se prognozira količina padavina u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije, dok se na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje deficit padavina.

- Prognozira se da će srednja oktobarska količina padavina u nižim predelima biti od 40 do 60 mm, a na planinama od 60 do 80 mm. Očekuje se da u oktobru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 11 do 14 dana, u Beogradu 12, a u brdsko-planinskim krajevima do 18 dana - rekao je on.

Nikolić je potom dodao da klimatski izgledi za novembar ove godine pokazuju da će taj mesec biti sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom sumom padavina u većem delu Srbije.

- U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha do jednog stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja novembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od šest do osam stepeni, a u planinskim predelima od tri do šest stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar biti od 11do 14 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od šest do 10 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od dva do pet stepeni, a na planinama od nula do dva stepena. Prognozira se od 2 do 8 mraznih dana u nižim predelima, sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, a na planinama od 10 do 13 dana - rekao je Nikolić i dodao da se tokom novembra prognozira količina padavina u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, dok se na jugu Srbije očekuje deficit padavina.

- Prognozira se da će novembarska količina padavina u nižim predelima biti od 50 do 70 mm, a na planinama od 60 do 90 mm. Očekuje se od 10 do 12 dana sa padavinama, a u brdsko-planinskim krajevima od 12 do 15 dana - kazao je on.