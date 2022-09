OVO JE PITANJE KOJE SVE ZANIMA! Da li je letu zvanično kraj?! Evo kakva nedelja je pred nama - PONEGDE NAJAVLJEN I MRAZ!

Poznati meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj prognozi predviđa kakve na vremenske prilike, ali i neprilike čekaju narednih dana.

Prvi deo nedelje će biti izuzetno hladan, što već možemo da vidimo i osetimo. Međutim, u drugom delu će biti malo toplije, posebno za sledeći vikend, navodi Čubrilo.

„Danas će se preko regiona premeštati frontalna zona koja donosi prolaznu kišu, ponegde na kratko i jaku, dok zatim sledi umereno razvedravanje uz moguće pljuskove. Vetar u okretanja na severni smer i na severu regiona na udare može biti i jak. Krajem dana i u toku noći pretežno vedro i hladno. Dnevni maksimum od 14 do 20 stepeni Celzijusa, a u toku noći samo od 7 do 14 stepeni Celzijusa“, napisao je Čubrilo.

Utorak i sreda donose nestabilno i relativno sveže vreme. Kako će se jezgro anticiklona nalaziti zapadnije od nas po istočnoj periferiji tog sistema će i dalje strujati relativno hladan i povremeno vlažan vazduh, dodaje on.

U utorak sredinom dana na severu, severozapadu, kasnije i nad središnjim predelima nestabilno uz pljuskove, ponegde sa grmljvinom, dok bi nad ostalim predelima ređe pojave pljuskova moglo biti krajem dana. Duž Jadrana uglavnom suvo uz buru. Zbog više sunca maksimumi malo bliži prosečnim vrednostima i trebali bi se kretati od 15 do 21 stepen Celzijusa.



Sreda ponovo malo hladnija uz povremene pljuskove nad središnjim i istočnim predelima, dok na najvišim planinama BiH, Crne Gore i Srbije može biti i pljuskova snega, susnežice ili krupe. Duvaće umeren, severozapadni vetar,a duž Jadrana i dalje bura. Dnevni maksimum od 12 do 17 stepeni Celzijusa, ponegde oko 19 stepeni Celzijusa, piše Čubrilo.

„Noći će u toku ove nedelje biti vrlo hladne i minimumi će se kretati od 6 do 14 u nizijama, dok bi preko 1000mnv trebali biti ispod 4 te se tamo očekuje česšća pojava prizemnog mraza, a ponedge je moguć i mraz na 2 m visine“, upozorava meteorolog.

Od četvrtka postepeno toplije, a uz pretežno suvo vreme dnevni maksimumi za naredni vikend biće od 16 do 22 stepena Celzijusa. Oko 26.09. bi na kratko moglo biti i do oko 25 stepeni Celzijusa, ali je zatim moguće novo pogoršanje uz kišu i zahlađenje koje bi potrajalo do kraja meseca.

„Za sve kojima je ovaj nagli prelazak uz vrelog leta u kasnu jesen problematičan, pogled u sinoptiku za početak oktobra daje signal za dominaciju anticiklona uz sveže noći ali prijatne, tople, jesenje dane. Kako je to zaista jako daleko, a sinoptika ovih dana jako osciluje videćemo hoće li se taj signal i održati, ali dugoročnom prognozom tako nešto je i predviđeno i prvi deo oktobra bi mogao biti dosta prijatan“, zaključuje Čubrilo.

