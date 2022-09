SLUČAJ PRIJAVLJEN POLICIJI! SLIKAJU DEVOJČICE DOK SE IGRAJU: Nišlije zabrinute zbog incidenta u parku Čair

Jedna majka iz Niša prijavila je policiji da su njenu petogodišnju ćerkicu u nedelju u Čairu slikala dvojica muškaraca, stranaca, dok je skakala na trampolini.

Ona je navela da su policajci odmah pretražili park, te da opisani muškarci nisu pronađeni, ali da je od prolaznika čula da je bilo još slučajeva u drugim delovima grada.

Kako je istakla u svojoj objavi, sve se desilo oko 18 časova u Čairu. Dok je njena ćerka od pet godina skakala sama na trampolini, dvojica muškaraca, po svemu sudeći stranci, azijati, jedan niži, kurpulentniji i jedan viši sa naočarima, krišom su slikali njeno dete više puta.

Prodaju fotografije

"U trenutku nisam obratila pažnju, a onda mi je žena koja je videla da je slikaju to rekla. Odmah sam pozvala policiju koja je stigla baš brzo, te sam saznala da se za ova dva muškarca zna već duže vreme, da je više ljudi prijavilo da slikaju devojčice, te da imaju saznanja da postoji platforma na kojoj se te iste slike prodaju. Rečeno mi je da su pored Čaira svakog dana u parku na Trgu i u blizini škola u centru grada. Došlo je pet patrola, prečešljali su Čair i okolinu, ali ih više nije bilo tu", navela je zabrinuta majka na Fejsbuku.

Ona kaže da se jako uplašila i zabrinula za bezbednost svoje dece, jer je u Čairu bila sa još jednom, nešto starijom ćerkom koja se igrala u blizini, pod njenim nadzorom.

- Jedan čovek koji se zadesio u blizini nakon toga mi je rekao da je upućen u to da ta dvojica žive od prodaje tih fotografija, pa je rekao da dam njegov broj u policiji. To sam i učinila, pošto kaže da zna kako izgledaju i da bi mogao da ih identifikuje. I rekao je policiji da se kreću svakog dana u Obrenovićevoj ulici, u vreme škole, uvek isto obučeni, a jedan od njih uvek nosi torbu. Jedna žena koja se zatekla tu je isto ostavila broj jer su, kako je rekla, slikali i njenu ćerku. A rekli su i da su već viđeni u parku kod Trga kralja Aleksandra. Samo slikaju dok niko ne gleda i otrče. Koriste dva štapa, selfi stika, kao produžetke i ne prilaze blizu. Štap izvuku preko metar dužine, do rupa na mreži trambuline. Žena koja ih je uočila kaže da su slikali dete više puta dok skače. Ona je bila iza njih i videla je sve, pa mi je odmah rekla. Ali čim su videli da se gleda u njihovom pravcu otrčali su. Slikaju samo devojčice, ta žena je ispričala da na Trgu sede na klupi i snimaju devojčice dok se igraju u suknjicama i skaču - priča ova zabrinuta majka.

Potera

Jedan mladić koji je prekjuče bio na licu mesta, a koji je želeo da ostane anoniman, potvrdio je da je prolaznica upozorila majku čije se dete igralo na trampolini.

- Nisam direktno video da su slikali decu, ali sam bio tu kada je prolaznica upozorila majku devojčice. Ja sam bio okrenut leđima, a majka deteta je u takođe u tom trenutku gledala u suprotnom pravcu, gde joj je bila druga ćerka. Onda je prišla jedna žena i rekla joj: "Gospođo, slikali su vam dete". Ta dvojica su onda, po rečima ljudi, otrčali u pravcu stadiona Železničara. Ubrzo je došla i policija sa dva vozila. Tražili su ih, ali ih nisu našli. Tu je bio još jedan čovek koji je rekao da su mu poznata ta dvojica i da to isto rade u parku kod Trga kralja Aleksandra - rekao je ovaj mladić.

Policija patrolira parkom

U niškoj policiji potvrđeno je da muškarci koji su prijavljeni da slikaju dete u Čairu nisu pronađeni, ali da policija od pre dva dana pojačano obilazi park Čair.

- Primili smo prijavu majke da su u parku Čair dvojica kineskih državljana slikali njeno dete dok se igralo na trampolini. Policija je izašla na teren, obišla park u kojem nisu pronađena opisana lica. Obavljen je razgovor sa majkom i o slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo koje se izjasnilo da nema krivičnog dela - rečeno je u niškoj policiji.

Od pre dva dana, ipak, kako je potvrđeno u PU Niš, policija pojačano obilazi park Čair. U policiji kažu da u skorije vreme nisu imali sličnih prijava i da je ovo prva, bar u poslednjih nekoliko meseci.