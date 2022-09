'SA NJIM JE JEDINSTVENA' Patrijarh Porfirije: Crkva i narod su jedno

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je danas da su Crkva i narod jedno i da crkva kao skup crkvenih prelata koji nose posebnu ođeću nikada ne stoji nasuprot svog naroda, već je sa njim jedinstvena.

Otvarajući naučni skup "Privrednik kroz tri veka" u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, patrijarh je u svečanoj besedi povodom 125 godina od osnivanja Srpskog privrednog društva Fondacije "Privrednik", istakao da je i ova organizacija, na čijem je čelu već 21 godinu, u svoje temelje postavila Crkvu.

- Činjenica je da su na terenu najvažniji posao u odabiru đaka, odnosno talentovane dece, koja nisu imala mogućnost da se školuju, učestvovali učitelj i sveštenik. Oni su imali ulogu da biraju tu decu da se vaspitavaju i obrazuju, a to, pre svega, znači da razvijajuu čestitost i da se razvijaju u duhu vrline, a onda oko nje kao stožera da stiču i neka znanja - rekao je patrijarh Porfirije.

Srpski patrijarh je podsetio da se time rukovodio i osnivač Fondacije Vladimir Matijević, ističući da je ovaj privrednik i bankar, koji je utemeljio "Privrednik" 1897. u Zagrebu, bio Srbin u najboljem smislu te reči.

- Otuda je prirodno da je i Crkva u ovoj fondaciji i tokom čitavog njenog trajanja. Pre 21 godinu sam od nekoliko ljudi zamoljen da preuzmem vodeću ulogu u `Privredniku`, kada sam bio monah u manastiru Kovilj. Kroz sve ove godine neizmerno sam obogaćen iskustvom u `Privredniku` i smatram to velikim blagoslovom i darom Božijim - naveo je patrijarh u besjedi.

Patrijarh Porfirije je istakao da ne zna da li je veći dar i blagoslov to što je za to vreme susretao ljude koji su imali mogućnost i hteli da pomognu "Privredniku" ili što je svih ovih godina upoznavao đecu i mlade ljude, koji su čestiti i štedljivi, ali ne u smislu sebičnosti i ili otimanja prostora, pohvale, pozicije ili materijalni dobitak od bilo koga".

Srpski patrijarh rekao je da će on i okupljeni u "Privredniku" to društvo podizati tako da demantuju one koji ih prozivaju da su staromodni i pozivaju da budu moderni, a da pod tim pojmom podrazumijevaju da treba da zaborave na sebe i isključe svoj sistem vrijednosti i uključe neki novi.

